Fra 1. juli fikk vi en ny utlånsforskrift her til lands. Den betyr i praksis at adgangen til billån vil bli helt avhengig av hvor stor samlet gjeld man har. Hittil har forskriften omfattet boliglån (siden 2015) og forbrukslån (siden 2019), og det nye nå er at den også vil omfatte lån til forbruker med salgspant i annet enn bolig – som bil- og båtlån.

Dersom samlet gjeld er større enn fem ganger brutto årsinntekt, vil en lånesøknad normalt bli avslått. Det blir tatt hensyn også til evnen til å tåle en renteoppgang på tre prosent ved vurderingen.

Det er ingen forandring på maksimal løpetid, som fortsatt vil være opp til 10 år. For bil gjelder heller ikke samme krav til egenkapital som for bolig.

Økte renter

– Ja, det blir vanskeligere å kjøpe bil, og særlig spesielt dyr bil, bekrefter Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea til Broom.

– Det er nok særlig de som har mye gjeld fra før som vil merke dette. Ved vurdering av slike lånesøknader, tas det heller ikke bare hensyn til samlet gjeld, men også til forbrukerens evne til å betjene gjelden, samtidig med å håndtere økte renter med opptil 7 prosent på samlet gjeld inkludert billån, sier hun.

Mange dropper billån - og leaser heller bilen

Mindre dyre biler

VANSKELIGERE: – Ja, det blir vanskeligere å låne til bil, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun. i Nordea. Foto: Nordea

– Litt fleksibilitet er det likevel i systemet. I opp til 10 prosent av tilfellene kan det gjøres unntak.

– Hva vil være kriteriene for dette?

– Det vil være en helhetsvurdering. Her vil man også se på inntektsforhold og om vedkommende har en god jobb, med en utdannelse som gir sikre jobbmuligheter i fremtiden. Garantister kan også være aktuelt, sier Derya Incedursun, som tror endringen av utlånsforskriften vil gi en redusert etterspørsel på bilmarkedet – spesielt etter dyre biler.

– På lengre sikt kan disse reglene bidra til å stabilisere husstandsøkonomien og redusere risiko. Vi vil rett og slett få økt forsvarlighet ved låneopptak, fastslår hun.

Billån-inkasso øker mest

Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand, er enig.

– Etter mitt syn er det på høy tid at billån inkluderes i utlånsforskriften. Hittil har det vært mulig med lånefinansiering av bil uten at økonomien er blitt like godt stresstestet som ved for eksempel boliglån.

– Så hører vi nå at antall inkassosaker er på vei opp igjen etter nedgang under pandemien. Ikke mye foreløpig, men antall inkassosaker på billån øker mye mer enn de generelle inkassosakene. Dette tyder jo klart på at noen har kjøpt noe finere og dyrere biler enn økonomien egentlig tillot, sier Tvetenstrand.

MINDRE SÅRBARE: – Endringen kommer for å gjøre oss mindre sårbare økonomisk, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand. Foto: Storebrand/Kristian S. Moen

Renter på normalnivå

– Nå blir det vanskeligere å få lån?

– Ja, for enkelte kan det nå bli mer vrient å få lån til bilkjøp. Du må blant annet kunne dokumentere at du tåler en ekstra renteøkning på tre prosentpoeng, holde deg innenfor maks fem ganger inntekt i total gjeld – og det vil generelt bli en grundigere kredittsjekk enn før.

– Nåløyet blir trangere?

– Dette er noe som blir gjennomført for å gjøre oss mindre sårbare økonomisk. Det er på høy tid, for vi ser at det begynner å knipe for flere med prisstigning og renteøkninger. Og da er det viktig å huske at rentene for tiden befinner seg på et historisk normalnivå. På grunn av den høye gjelda vi har påtatt oss over tid, oppleves det som en høy rente, understreker Cecilie Tvetenstrand.

