Nå har den siste bilen forlatt fabrikken

Det nærmer seg 80.000 eksemplarer av den på norske veier. Nissan Leaf har vært en svært viktig bil i elbillandet Norge, helt siden første generasjon rullet inn i 2012.

Her hjemme var dette bilen som virkelig gjorde elbilen alminnelig. Har var det fem dører, greit med plass og etter datiden, god rekkevidde. Dette sammen med en gunstig, avgiftsfri pris og en rekke andre elbil-fordeler gjorde at Leaf ble en storselger.

I 2017 kom andre generasjon, som under skallet deler ganske mye av teknologien med den første. Og nå har det aller siste eksemplaret av denne rullet ut fra fabrikken i Sunderland, nord i England. Det betyr også at vi er helt i innspurten for Leaf i Norge.

DEN FØRSTE: Få biler har vært viktigere for elbilovergangen i Norge, enn første generasjon Nissan Leaf.

Nesten 80.000 eksemplarer

– Norge har vært og er et prioritert marked for Leaf, så vi fikk tildelt ekstra produksjon på tampen av året som gikk. Vi ønsker ikke å si noe om antall biler i denne omgang, sier Stian Thrane som er kommunikasjonssjef for Nissan i Norge.

Nå ruller det tett på 80.000 eksemplarer av Leaf på norske veier. Salget holder også koken på en imponerende bra måte. I februar var Leaf Norges tredje mest solgte personbil og er også foran den langt nyere storesøsteren Ariya på statistikkene.

HOLDER KOKEN: Andre generasjon Leaf kom i 2017, nå handler det om å selge ut lageret av denne i Norge.

Har ikke oppfølger klar

Priskutt og flere oppgraderinger underveis har vært blant virkemidlene som har gjort at Leaf-salget har holdt seg så bra. Her får du rett og slett mye og velprøvet bil for pengene.

Når en så suksessrik bilmodell forsvinner ut, er det vanlig at den blir erstattet med en gang. Det skjer imidlertid ikke med Leaf. Nissan har rett og slett ikke noen oppfølger klar.

TRADISJONELT: Leaf-interiøret ser temmelig utdatert ut, sammenlignet med det vi finner i mange av konkurrentene. Men mange av kjøperne bryr seg nok ikke veldig om det.

Kommer ikke før i 2026?

Elbilsatsingen deres har vært preget av forsinkelser de siste årene. Det tok blant annet lang tid før Ariya kom på markedet.

Nå er det klart at Nissan skal produsere flere nye elbiler ved fabrikken i Sunderland, blant dem etterfølgeren til Leaf.

Ifølge flere spekulasjoner vil ikke det startefør i 2026. Dermed må altså de som venter på Leaf-oppfølgeren smøre seg med tålmodighet.

