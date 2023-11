Nå har den første fått norske skilter

Ventetiden har vært betydelig og lenge så det ikke ut som den skulle komme til Norge i det hele tatt: Men importøren nektet å gi seg og nå er den elektriske pickupen Ford F-150 Lightning for første gang på norske skilter.

I dag registrerte selskapet nemlig sitt første eksemplar av bilen.

– Interessen for F-150 Lightning har vært helt ekstrem til å være en pickup i denne prisklassen. Nå er vi klare til å skrive endelige kontrakter med de som har søkt og fått tilslag om å kjøpe. Vi forventer å levere ut de aller første bilene til kunder i desember 2023, mens majoriteten av leveringer vil skje i første kvartal 2024, forteller administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Fikk over 1.000 søknader

Norge har som eneste land utenfor Nord-Amerika fått muligheten til å selge F-150 Lightning – i et begrenset volum. Opprinnelig var det snakk om bare 500 biler, og med interessen det har vært for denne bilen, var Ford Motor Norge sikre på at dette volumet ville bli «revet bort».

– Derfor besluttet vi å ha en søknadsprosess – for å sikre at de «riktige» kundene fikk tilbud først om å kjøpe F-150 Lightning, og ikke minst for å unngå spekulanter. Likevel overgikk interessen våre forventninger, og i løpet av de første 24 timene fikk vi inn over 1.000 søknader. Vi har derfor jobbet ekstremt hardt med å øke allokeringen for å kunne tilfredsstille en større andel av de reelle søkerne – og det har vi heldigvis klart, sier Berg, i en pressemelding.

Helt nylig har de i tillegg fått tilgang på et lite antall ekstra biler, som ikke er lovet bort til kunder og som skal selges på vanlig måte – til alle dem som av forskjellige årsaker ikke allerede har søkt.

PLASS: F-150 Lightning har blant annet et digert bagasjerom foran, det svelger unna hele 400 liter.

Blitt lagt merke til

– Dette er biler vi forventer vil ankomme Norge tidligst i løpet av andre kvartal 2024. Med det trykket vi har hatt på F-150 Lightning, tyder alt på at også disse vil bli solgt innen kort tid, så her er det bare å være rask for å sikre seg en helelektrisk familiebil og ekte arbeidshest, sier Ford Motor Norges administrerende direktør.

Ifølge Berg er det ganske unikt at Norge i to runder har fått muligheten til å selge flere F-150 Lightning enn det i utgangspunktet var planlagt for.

– Det sier både noe om at den enorme interessen i Norge har blitt lagt merke til, og vår posisjon som elbilland nummer én i verden, spesielt siden vi vet hvor etterspurt F-150 Lightning er både i USA og resten av verden.

RØFT: Slik ser det ut innvendig, dette er en bil du skal kunne kjøre med arbeidshanskene på.

En utgave i starten

Ford har i flere omganger økt produksjonen ved Rogue Electric Vehicle Center i Dearborn, USA.

Lightning er en svært stor og romslig pickup med plass til fem personer. Den er hele 5,91 meter lang, 2,44 meter bred og 1,99 meter høy. I tillegg til et stort plan og mye plass inni kupeen, har den en drenerbar, såkalt Mega-Frunk på hele 400 liter under panseret – hvor du kan frakte mer enn 180 kilo.

Varianten som er tilgjengelig i Norge gjør det svært enkelt å velge – bilene er helt likt utstyrt og i samme farge. Dette er en femseters Lariat Launch Edition i fargen Antimatter Blue Metallic.

Den kommer med et Standard Range-batteri på 98 kWt utnyttbar energi, har 452 hestekrefter og et maksimalt dreiemoment på 1.050 Nm.

0-100 km/t går unna på under 5 sekunder. Den har også en nyttelastkapasitet på 535 kilo og maksimal hengervektpå 3.490 kilo.

ROMMELIG: I Norge selges Lightning som femseter, da har du i tillegg stort lasteplan og digert bagasjerom foran.

Nesten 1,2 millioner

Bilene som kommer, vil bli registrert som personbil (M1). F-150 Lightning kan også registreres som nyttekjøretøy (N1). Begge kan kjøres med vanlig B-førerkort.

Rekkevidden er på 429 kilometer. Batteriet kan lades fra 15 til 80 prosent på 39 minutter, med en 150 kW DC-hurtiglader.

Prisen på en godt utstyrte Lariat Launch Edition fremdeles er på 1.183.000 kroner.

