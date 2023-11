Da elektriske Volvo XC40 kom til Norge høsten 2020 var den en lenge etterlengtet bil. Interessen var enorm og Volvo-forhandlerne hadde ikke så mange andre utfordringer enn å ordne køen på best måte. De solgte alt de klarte å få tak i av biler.

Tre år senere ser det norske bilmarkedet ganske annerledes ut. Dermed kommer det nok ekstra godt med at Volvo nå har gjort endringer på både XC40 og søstermodellen C40.

Sistnevnte kom til sent i 2021 og er i praksis en coupe-utgave av XC40. Mer fallende taklinje og litt mer sporty design, uten at det går veldig mye ut over plassen.

Begge har nå fått tekniske endringer, som også er gode nyheter for rekkevidden.

C40 Recharge Twin betyr batteripakke på 79 kWt og firehjulstrekk. Testbilen er toppmodellen Ultimate, den har en startpris på 591.537 kroner.

SØSTERMODELL: C40 kom på markedet et drøyt år etter XC40, de to er nesten helt idenstiske fra B-stolpen og forover.

Hva er nytt?

Volvo har byttet ut elmotorene på front- og bakaksel. De nye er kraftigere, samtidig som de skal utnytte strømmen bedre.

Batteripakken har økt fra brutto 78 til 82 kWt, 79 av disse får du altså bruke. Du får C40 og XC40 også med mindre batteripakke på 73 kWt, men da kun med bakhjulsdrift.

4x4: Twin betyr to motorer og firehjulstrekk.

Litt større batteripakke og mer effektiv drivlinje er ikke overraskende positivt for rekkevidden. C40 med 4x4 har nå et offisielt rekkeviddetall på 546 kilometer. Med det er den plutselig en av bilene som går lengst i klassen. Den litt mer firkantede XC40 er ikke langt etter, her er tallet 531 kilometer.

Det offisielle forbrukstallet for C40 er oppgitt til 17,3-18,5 kWt/100 kilometer.

SPORTSLIG: Volvo er langt fra den eneste bilprodusenten som satser på SUV med sporty design, dette har blitt en ganske stor nisje etter hvert.

Hvordan fungerer det?

Med totalt 408 hestekrefter er C40 en sprek og kjøreglad bil. 0-100 km/t går unna på pene 4,7 sekunder. Her er det kraftoverskudd i massevis.

Men for mange av kjøperne er nok rekkevidde viktigere enn heftig akselerasjon. Så langt har ikke Volvos elbiler vært spesielt strømeffektive. Hvor mye har dette endret seg nå?

Første gang vi fikk møte denne modifiserte drivlinjen var i vår. Pen kjøring i sommertemperaturer rundt Gøteborg ga et forbruk på 19 kWt/100 kilometer. Nå har vi tatt den med på langtur under mer vinterlige forhold, det gir ikke overraskende mer forbruk.

Vi starter med 15 mil på motorvei. Det er én plussgrad, snø og slaps på veien, Vi holder køen og kjører pent. 20 grader inne i bilen. Snittfarten ender på 75 km/t.

Her viser bilen et forbruk på 22,5 kWt/100 kilometer. Det er godt over det offisielle tallet, men så er også forholdene et stykke unna optimale.

Neste etappe er ni mil på landevei. Temperaturen synker til null, kjøreforholdene ellers er uforandret. Men snittfarten går ned til 65 km/t. Det nyter forbruket godt av. Her ender vi på 19,6 kWt/100 kilometer. Altså betydelig lavere.

At du ikke kan regne med å klare det offisielle rekkeviddetallet på høst og vinter er ingen overraskelse. Det gjelder så godt som samtlige elbiler. Under disse forholdene kan du nok ikke regne med å få så veldig mye mer enn 400 kilometer rekkevidde med C40.

Volvo har forresten også økt ladehastigheten. Den er nå opp fra 150 til maksimalt 200 kW. Vår erfaring er også at bilen gradvis har kunnet ta imot mer strøm ved hurtiglading, her har Volvo modifisert underveis.

En annen liten, men praktisk nyhet: Nå viser bilen også estimert gjenstående rekkevidde. Det gjorde den ikke i starten, da var det kun batteriprosenten som var synlig. Men: Spurte du Google-assistenten hvor mye rekkevidde som var igjen, fikk du svaret på den måten. Det slipper du altså nå.

Apropos Google: Det Google-baserte infotainmentsystemet er brukervennlig, men virker også temmelig gammeldags nå. Kontrasten er stor til det Volvo akkurat har vist på lillebror EX30. Her blir det nok endringer også på C40/XC40 etter hvert.

VELKJENT: Ingen overraskelser i interiøret, disse grunntrekkene har Volvo holdt på i mange år.

Bilen for deg hvis?

Du vil ha elektrisk Volvo som går ganske langt.

Ikke bilen for deg hvis?

Du er opptatt av å ha nyeste nytt. C40 og XC40 bærer preg av å ha vært med oss en stund nå.

PLASS: 413 liters bagasjerom må sies å være godkjent i forhold til bilstørrelsen, i tillegg er det en praktisk frunk foran.

Og hva er konklusjonen?

De siste endringene Volvo har gjort kommer godt med. Konkurransen i denne klassen har blitt mye tøffere de siste årene, samtidig som salget i Norge har bremset opp.

Nå er C40 blant bilene som går lengst. Likevel føler vi at den sliter litt med å forsvare prislappen. Testbilen ender på over 650.000 kroner, uten å føles overdådig utstyrt. Det er ganske mange biler som gir deg mer plass og minst like bra rekkevidde, for de pengene.

Her skal nok C40 også få merke nye EX30 som snart er i Norge. Du får en svært godt utstyrt utgave av denne med 4x4 til rundt 450.000 kroner. Plassen i baksetet og bagasjerom er mindre, men samtidig får du en mer moderne og velkjørende bil, til en betydelig lavere pris.

Hva mener eierne?

Vi har mange anmeldelser av C40 og XC40 i vår bruktbilguide.

Eierne er jevnt over en fornøyd gjeng, selv om de ikke er like happy med alt .

DYR: Økt rekkevidde kommer godt med. Prismessig ligger C40 godt over mange av konkurrentene. VOLVO C40 RECHARGE TWIN ULTIMATE Motor: Elektrisk Effekt: 408 hk / 670 Nm 0-100 km/t: 4,7 sekunder Toppfart: 180 km/t (sperret) Batteri/lading: Batteripakke: 79 kWt Rekkevidde strøm (WLTP): Inntil 546 kilometer Forbruk (WLTP): 17,3-18,5 kWt/100 kilometer Hurtiglading: 200 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 4,44 - 1,84 - 1,59 meter Bagasjerom: 413/1.342 liter Vekt: 2.170 kilo Tilhengervekt: 1.800 kilo Taklast: 75 kilo Pris: Fra: 591.537 kroner Testbil: 652.992 kroner

