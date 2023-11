De siste årene har vi fått en rekke nye bilmerker i Norge, og ett av de ferskeste er Ora fra den kinesiske bilprodusenten Great Wall Motors.

Det vil si: Selskapet har gjort avtale med Bilia om import, og totalt 14 biler av den kompakte elbilen med det litt spesielle navnet «Funky Cat» har blitt registrert i Norge så langt.

Men stort flere eksemplarer blir neppe registrert her til lands, i hvert fall ikke med det navnet.

Fjerner kattenavn

Produsenten har nemlig bestemt seg for å ender modellnavnene på både Funky Cat og den større sedanen Lightning Cat i Europa. Dette gjør selskapet for å «styrke merkevaren i det europeiske markedet», skriver britiske Autocar.

Og de nye modellnavnene blir ikke fullt så funky. Ora Funky Cat blir hetende GWM Ora 03, mens Ora Lightning Cat heretter blir hetende GWM Ora 07. GWM står for Great Wall Motors, som du sikkert allerede har forstått.

Særlig Funky Cat har blitt populær i flere markeder, blant annet på grunn av sitt retrodesign som hinter mot den klassiske Bobla fra Volkswagen.

Modellen har dessuten fått bra omtale i uavhengige tester, ikke minst fikk den mye skryt i Euro NCAPs sikkerhetstester i fjor. Det endte med at den til slutt ble kronet med prisen «Best in class – small family car».

Bilen kommer med to batteristørrelser, på 45 kWt og 59 kWt netto, med henholdsvis 310 og 400 kilometer rekkevidde.



OLJA LYN: Sedanen Lightning Cat får også nytt navn i Europa.

Usikker framtid i Norge

Storbritannia er ett av landene der GWM begynner å få et fotfeste, og her skal navneendringen tre i kraft fra januar 2024. Hva som skjer i Norge, er derimot svært usikkert.

– Vi har besluttet å avvente lanseringen av Ora i Norge, skrev markedsdirektør Jannicke Daee Rognstad i en epost til Finansavisen i oktober.



Hovedårsaken skal være at GWM er svartelistet av ukrainske myndigheter. Dette skal skyldes at Russland er produsentens største eksportmarked, og at de ikke har planer om å trekke ut sin aktivitet i landet.

«Så lenge GWM betaler skatt i Russland og aktivt støtter økonomien i landet, regnes selskapet som en sponsor av aggresjonen mot Ukraina», heter det i boikottlisten.

Det betyr at det neppe skjer noe mer med Ora i Norge, i hvert fall ikke før krigen er over.

