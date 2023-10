Nå forsvinner norske bruktbiler ut av landet

I flere tiår har det vært vanlig med import av brukte biler til Norge. Enkelte år har antallet vært høyt, men andelen av totalt bruktbilsalg har alltid vært relativt lav. Omfanget av denne importen har vært mye styrt av politikernes beslutninger om skatter og avgifter, bruksfradrag og lignende – og ofte har det dreid seg om kunder på jakt etter helt spesielle biler.

I årene med lang leveringstid på elbiler, utgjorde for eksempel nesten nye elbiler en stor del av bruktbilimporten.

Fritt fall

– Nå er dette snudd helt på hodet, sier Atle Lassegård i Norsk Autoformidling.

Han har drevet med brukbilimport i 25 år, og hentet siste år over 2.000 brukte biler hit til landet – i alt vesentlig elbiler.

– Nå er det fritt fall for elektriske biler i Norge – og dermed er det blitt ganske stille på import, Bilene vi har levert ut hittil i år, har stort sett vært solgt i fjor, forteller Lassegård, som møter Broom sammen med nyansatt innkjøper Petter Lende.

Norsk Autoformidling har hovedkontor i Hamburg med tre ansatte, og har i tillegg butikk i Neumünster. Nå skal firmaet ta i bruk nye kontorer på Frogner i Oslo med plass til fem innkjøpere, så her rustes det for høy aktivitet.

SER MULIGHETER: Atle Lassegård (t.v.) og nyansatt innkjøper Petter Lende ser gode muligheter med bruktbileksport i tiden fremover. Foto: Frank Williksen

Sju fossile

– Vi tror det ligger gode muligheter på eksport av brukte biler, så lenge ikke politikerne stikker kjepper i hjulene for oss. Derfor tar vi noen grunnleggende grep for å være best mulig rustet. Men selv om vi er store i vår bransje, er vi fortsatt små nok til å kunne snu oss fort rundt, sier Atle Lassegård.

Han forteller at bedriften med fem ansatte i 2022 importerte 2.400 nyere brukte biler til Norge. Nesten alt var elbiler, hovedsakelig Kia. Fossile biler var det bare sju av...

Dyr satsing

– Vi hadde ingen eksport av brukte biler i fjor, det var det heller ikke kapasitet til overs for, men nå ser vi muligheter. Her vil butikken i Neumünster bli sentral for EU-kontroll, klargjøring og leveringer, legger han til.

Det hører med til eksport-offensiven at firmaet nå drar i gang en ren innkjøpsplattform for norske bruktbiler til eksport. Den vil romme komplett salgsprosess, inkludert besiktigelse og elektronisk signatur.

– Når alt er på plass, henter og betaler vi bilen innen 24 timer. Plattformen er selvsagt integrert med butikken i Neumünster for å sikre virkelig sømløs prosess. Dette blir en dyr satsing, og en del detaljer gjenstår ennå før alt er helt klart, sier Atle Lassegård.

ETTERSPURT: Toyota Land Cruiser er også blant de mest etterspurte for eksport. Foto: Frank Williksen

Tysk moms

– Hva er målet for eksportsatsingen?

– Målet er 500 biler årlig. Vi ønsker ikke å gape for høyt, og startet moderat også den gang vi begynte med bruktbilimport.

– Er det mye penger å hente for den som vil selge den brukte bilen sin ut av landet?

– Mange av dem som kommer til oss har sjekket med skatteetaten hva de kan få refundert av avgifter samlet. Dessverre er det ikke slik at den oppgitte refusjonen er det du får i hånden når du leverer bilen. Blant annet påløper jo tysk moms når bilen skal inn over grensen, og med andre kostnader i tillegg er det lurt å regne med at rundt 28-29 prosent blir borte før man kan regne sammen til slutt.

Høy avgiftsreduksjon viktig nøkkel

– Man må dessuten ikke glemme at bilen skal inn i et enormt bruktbilmarked med stor konkurranse – og prisen som er mulig å oppnå kan være ulik mulig pris for tilsvarende bil i Norge.

– Hvilke bruktbiler eksporteres helst?

– Det er bare fossile biler som går, og først og fremst de verste miljøsynderne – bilene med de høyeste utslippene. Ellers er det høy avgiftsrefusjon som er en viktig nøkkel til hvilke modeller som er mest i skuddet.

SUV-INTERESSE: Ikke minst store og eksklusive SUV'er er etterspurt på bruktmarkedet for eksport. Dette er Nissan X-Trail. Foto: Frank Williksen

De mest populære

– Her er listen over de mest aktuelle eksportmerkene, sier Atle Lassegård.

1. Subaru

2. Toyota

3. Nissan

4. Kia

5. Volkswagen

6. Mercedes-Benz

7. BMW

8. Volvo

9. Skoda og Ford

10. Audi

Tøffere klima

– Så skal vel også dere ha en god andel av refusjonssummen?

– Det er ikke slik at vi uansett sitter igjen med minst 50.000 kroner pr. bil. Hos oss er det volum som er nøkkelen til resultat, fastslår Atle Lassegård.

– Vi har fått et mye tøffere økonomisk klima her i landet. Merker dere økt pågang på grunn av dette?

– Svaret er klart ja – vi merker godt at det nå er noen som MÅ selge, mens andre gjerne vil downsize bilvalget. For ganske mange stopper prosessen uansett med at restgjelden på finansieringen av bilen er betydelig høyere enn hva det er mulig å selge den for, sier han.

– For noen handler det dessuten om å redusere bilparken, gå ned fra tre biler til to – eller fra to til en bil, sier Petter Lende.

– Så leser folk en masse om eksport av brukte biler, og tror det er mulig både å oppnå norsk pris og å få mye avgift tilbakebetalt. Her er det en del som opplever cut-off på drømmer, ja, legger han til.

Mye utstyr – lav kilometer

– Hva er det som gir norske bruktbiler fordeler på det tyske markedet?

– Det er flere ting, men lav kjørelengde er kanskje det viktigste. En Skoda, for eksempel, har gått 119.000 kilometer i Norge. I Tyskland kan tilsvarende modell og årgang ha passert 300.000 kilometer, og da snakker vi virkelig om stor forskjell.

– En annen fordel for norske biler, er utstyrsnivået. Her på berget er bilkjøpere veldig bevisste på å få med alt det beste av ekstra utstyr. Det skal sies at de også får god hjelp av bilselgere som minner om hva som er lurt å ta med, når man tenker på senere salg eller innbytte av bilen. Vi snakker ofte om virkelig topp-spesifiserte biler her, fastslår de to.

Trår til

– Har bilmarkedet noen gang vært mer turbulent og uforutsigbart enn nå?

– Nei, det skal vel godt gjøres, medgir Atle Lassegård.

– Men bilbransjen har gjennom tiår etter tiår vist en fantastisk evne til tilpasning. Bransjen snur fort, og er positivt med. Slik er det også med det grønne skiftet – og så kommer plutselig vektavgift ut av det blå sammen med moms på elbiler. Men bransjen tar den også på strak arm, bretter opp ermene og trår til.

Det står respekt av slikt, slutter Atle Lassegård og Petter Lende.

