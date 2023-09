Nå får tøffingen en viktig nyhet

Pickupen Ranger har i mange år vært en svært viktig bil for Ford. Her i Norge var den ekstra god å ha mens Ford brukte lang tid på å elektrifisere bilene sine. Og i Europa har den lenge vært den mest solgte pickupen.

Dieselmotor har vært det naturlige valget for kundene. Men nå får de et nytt alternativ: For første gang vil nemlig Ford tilby en ladbar hybrid-versjon av Ranger. Selv sier de at dette er et stort steg videre mot målet om å tilby hele bredden av drivlinjer til kundene i det mellomstore pickupsegmentet.

45 kilometer på strøm

Den nye ladbare pickupen blir også en del av Ford Pro sitt system for lading, software og tjenester. Målet er å gjøre det enklest mulig for kunder og brukere.

Ranger ladbar hybrid, vil levere mer dreiemoment enn noen annen Ranger – med en 2.3-liters EcoBoost bensinmotor, en elmotor og et oppladbart batterisystem.

Den er forventet å kunne kjøre mer enn 45 kilometer helelektrisk. Det bør kunne dekke behovet mange kunder har for lokal/småkjøring, også i jobb.

OGSÅ ELEKTRISK: Storebror F-150 har blitt ren elbil i sin Lightning-utgave. Nå følger Ranger litt forsiktig etter og blir ladbar hybrid.

Brukes som strømkilde

Den maksimale hengervekten skal etter planen være 3.500 kilo, det samme som resten av Ranger-familien.

SKJERMER: Det skjedde mye på dashbordfronten da Ranger nylig kom i helt ny utgave.

Ranger ladbar hybrid vil også komme med ProPower ombord, et system som gjør bilen om til en energikilde der utstyr og verktøy kan lades og brukes. Ekstra smart når man er på steder uten innlagt strøm.

Bilen skal ha Rangers velkjente firehjulstrekksystem, flere kjøremoduser og avanserte sikkerhets- og førerassistanseteknologier. Enkelte av kjøremodusene gjør det mulig for kundene selv å kunne velge når og hvordan de ønsker å bruke batterikapasiteten.

ENDRING: Den ladbare hybrid-løsningen kan helt sikkert bli viktig for Ranger på det norske markedet de kommende årene.

Nummer tre i år

Produksjonen av de første Ranger ladbar hybrid-eksemplarene er planlagt å starte sent i 2024, med de første kundeleveringene tidlig 2025.



PS: Så langt i år er Ford Ranger Norges tredje mest solgte pickup. Bestselgeren i klassen er nå legendariske Toyota Hilux, på andreplass finner vi Isuzu D-Max.

Både Hilux og Ranger har salgsnedgang i år, på henholdsvis 20,9 og 32,2 prosent. Mens D-Max går litt fram, pluss 6,5 prosent.

