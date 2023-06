Etter flere år med rekordsalg, har det roet seg kraftig på det norske nybilmarkedet i år. Samtidig har leveringssituasjonen endret seg for de fleste merkene. Der det lenge var leveringsutfordringer og lange ventelister, har flere nå biler på lager og kan levere omtrent på dagen.

Det gjør også at vi vi begynner å se rabatter og kampanjepriser vi ikke har vært i nærheten av lenge. Tesla starter på mange måter dette da de i januar kuttet prisen på sin Model Y med inntil 120.000 kroner. Ford var en av dem som svarte kjapt, med priskutt på Mustang Mach E. Og nå er det mange gode tilbud hos flere aktører.

Helt nede i 424.900 kroner

Ett av dem er på Skoda Enyaq. Den elektriske SUV-en har vært en stor suksess her i Norge. Nå kan du også gjøre svært gode kjøp på den. Møller Bil annonserer nå at du kan spare inntil 150.000 kroner på utvalgte lagerbiler.

Dette gjelder modellen som heter iV80, med drift på bakhjulene. I Max-utgave har den rekkevidde på inntil 537 kilometer. Prisen er egentlig 599.000 kroner. Nå kan du få bilen for 449.000 kroner.

De annonserer også Enyaq iV60 med bakhjulsdrift og rekkevidde på 398 kilometer. Priskutt her: 100.000 kroner, nå får du den for 424.900 kroner.

Enyaq banket tidligere Skoda-rekorder

SUKSESS: Skoda Enyaq tilhører klassen av elektriske familie-SUVer og har vært en stor suksess siden lanseringen i Norge

Mindre attraktiv utgave

Møller Bil kaller dette en lagerbilkampanje og tilbudet gjelder frem til 30. juni, eller så lenge lageret rekker.

NY: Enyaq har også kommet i en mer sporty coupe-utgave. Den kan du nok se langt etter å få rabatt på ennå.

Tidligere har det vært lange ventelister på Enyaq og noen form for rabatt har du måttet se lenge etter. Her var det fullpris som gjaldt. Derfor er det nok grunn til å tro at noen av dem som har kjøpt og fått bilen sin relativt nylig vil tenke at det er litt urettferdig at andre nå får så stort priskutt.

Både Enyaq og søstermodellen VW ID.4 kom først med bakhjulsdrift, så kom 4x4 etter en stund. Generelt vil de fleste i dette markedet ha bil med firehjulstrekk. Derfor blir nok bilene med tohjulsdrift mindre attraktive når leveringsssituasjonen på 4x4 er endret. Slik sett er det nok heller ikke tilfeldig at det er disse bilene du nå kan få superrabatt på.

