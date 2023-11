Nå får du luksus-SUVen til under 20.000 kroner

Når du hører betegnelsen «luksus-SUV» tenker du sannsynligvis på et merke fra Tyskland, Land Rover/Range Rover, eller kanskje Lexus?

Du tenker neppe på Nissan. Men de har forsøkt seg på dette, de også. I 2002 kom deres Murano på markedet i USA, to år senere kom den også til Europa og Norge.

Det vil si: Noen få eksemplarer kom til Norge. Prisen satte nemlig en effektiv stopper for noe i nærheten av storsalg.

Murano kostet over 800.000 kroner den gangen. Da var det nok veldig mange som heller gikk for BMW X5, Mercedes ML eller kanskje Porsche Cayenne, enn en bil med Nissan-logo i grillen.

KOMFORT: Særpreget og ganske sporty interiør, de store setene i mykt skinn er svært komfortable.

Avgifts-katastrofe

Men Nissan gjorde et hederlig forsøk. Bilen skilte seg ut designmessig, den var proppet av utstyr og fine materialer. Og ikke minst: Under panseret hadde Murano en 3,5-liters V6-motor, for øvrig den samme som de brukte i sportsbilen 350 Z.

UKJENT: Nissan Murano er nok nå i stor grad en glemt bil på det norske markedet.

Motoren var naturligvis en liten katastrofe da den møtte det norske avgiftssystemet, det forklarer også mye av prisen.

I ukens bruktbiltest møter vi en 2007-modell Murano. Den har rullet 300.000 kilometer, men bærer preg av å ha vært petimeter-eid. Her er det blant annet en stor perm som dokumenterer veldig mye av det som har blitt gjort med bilen, alt fra større reparasjoner til oljeskift

Denne utgaven ble en skikkelig fiasko

Får veldig lyst på den

Normalt sett er dette en bil til rundt 100.000 kroner. Men dette eksemplaret har en svakhet: Nemlig en feil på CVT-girkassen. Kostbart hvis man velger å bytte kassen og setter bort jobben. Men kanskje kan det også gjøres langt rimeligere. Prisen på 19.900 kroner gjenspeiler uansett det.

Men hva synes vi om Murano som bruktbil nå?

– Jeg hadde egentlig ikke trodd det, men denne bilen får jeg faktisk veldig lyst på, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Denne bilen fra Nissan har du neppe sett før

Vi takker Birger N. Haug Outlet Røyken for lån av Nissan Murano til denne testen.



Få med deg hele testen i klippet under:

Lyst til å se flere bruktbiltester? Da bør du sjekke disse: