Nå får du denne fra rundt 400.000 kroner

Mercedes-Benz var ikke først blant de store tradisjonelle bilmerkene med å satse helhjertet på elbiler, men da de først kom i gang for alvor gikk utviklingen raskt. Det egentlige startpunktet var nok lanseringen av EQC i 2018, selv om B-Electric gjorde en jobb med «å kjøre opp løypa» fra 2015.

EQC er en helt annen bil enn B-Electric var. Sistnevnte var først og fremst en konvertering fra eksisterende fossile B-Klasse – a la Volkswagens tidlige e-Golf – mens EQC var et mer rendyrket el-produkt.

Den vakte da også stor oppsikt da den ble lansert i 2018. Bilen var en rommelig SUV i mellomklassen, med firehjulsdrift og en motoreffekt som tilsvarer 408 hk. Dreiemoment på hele 765 Nm ga et solid kraftoverskudd, og bilen hadde ytelser som imponerte. Rekkevidden var også noe helt annet enn tidlige B-Electric med oppgitte 417 km.

Superlativer

EQC traff også markedet godt hjemme, og modellen har solgt meget bra siden lanseringen. Nå har det bremset litt opp, med tredjeplass blant elbilene fra Mercedes, der EQA nå er mest etterspurt, fulgt av EQB.

Det var ikke langt mellom superlativene da EQC ble lansert i 2018, og bilen hevdet seg godt i tester. Med løpende utviklingsarbeid og modellpleie fremstår den som bedre enn noensinne, med stadige forbedringer og oppgraderinger teknisk.

Med bra salg fra starten av, ligger det et godt utvalg av brukte EQC ute på Finn.no allerede. Vi snakker et sted mellom 350 og 400 eksemplarer. Nesten alle er to-tre år gamle biler med priser opp mot 800.000 kroner for de fineste, avhengig av kjørelengde og tilstand.

Prisene starter nå på ned mot 400.000 kroner. Da er det biler som gjerne har gått et godt stykke over snittet, noen rundt 150.000 kilometer.

Dette betyr at Mercedes-Benz EQC foreløpig er relativt dyre brukte biler, og med opptil tre års gjenstående garanti.

TILTALENDE: EQC byr på et moderne og tiltalende førermiljø. Foto: Daimler AG

Hva mener eierne?

Så er spørsmålet om bilen kan sies å være et smart kjøp brukt? Og hva mener eierne etter å ha levd med den en stund?

For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter nettopp «Eierne mener.»

Her har mer enn 11.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mye mer om hvordan eierforholdet har vært.

De som eier første generasjon Mercedes-Benz EQC er i hovedsak veldig godt fornøyde, selv om det finnes noen unntak også for denne modellen. Men bilen oppnår en gjennomsnittskarakter på hele 9,1 av 10 oppnåelige poeng – en veldig høy score.

Gøy å kjøre bil igjen

Det er tydelig at EQC-eierne gjennomgående er veldig tilfredse med bilen sin – her er et lite utvalg:

«Super bil. Kunne ikke tenkt meg å bytte.»

«Veldig fornøyd, premium følelse, billig i drift, rask, god nok plass, fantastisk komfort.»

«En fantastisk bil og utrolig komfortabel med tysk kvalitet. Jeg hadde Tesla S 100D før denne med blandede følelser.»

«Veldig god å kjøre, svært stillegående og høyt kvalitetsnivå.»

«Har ikke valgt alle tilvalg, så prisen var ok. Super kjøreopplevelse, samt veldig fornøyd med design. Sikker bil for barnebarn.»

«Fantastisk bil, beste bilen jeg har hatt.»

«Utrolig bra komfort og kjøreglede. Solid skrudd sammen. En av de mest stillegående elbiler på markedet. Gøy å kjøre bil igjen.»

MELLOMSTOR: Mercedes-Benz EQC er en mellomstor SUV, med plass nok for mange. Foto: Daimler AG

En STOR skuffelse

Heller ikke denne modellen overbeviser riktig alle. Mange negative bemerkninger er det ikke, men noen skuffelser har det tydeligvis vært:

«Bilen er god å kjøre på motorvei, samt cruise over fjellet, men er ikke så god i svingene og heller ikke på glatta. Lang bremselengde.»

«En meget god bil og kjøre, stillegående. Alt for mange små feil med bilen, ladeproblemer, bremseproblemer, problemer med å utløse brekket noen ganger, byttet kompressor etter 15.000 km, og dette er nok et problem med denne bilmodellen. Trang å komme ut og inn av.»

«Mercedes lover her LANGT MER enn de leverer. Har hatt ca. 20 Mercedes tidligere, alltid bra - men EQC er en STOR skuffelse.»

Godt gjennomført og testet

Mercedes-Benz EQC engasjerer tydeligvis eierne sine, og flere har brukt ekstra tid på å fortelle mer detaljert om bilen sin. Her er et eksempel på dette:

«Man får en overraskende velutstyrt bil til en fornuftig penge, men man bør lese seg litt opp på hva det vil si å bruke en helelektrisk bil som denne om man skal gjøre seg opp en realistisk forventning til hva dette er. For oss som visste hva vi kjøpte før vi mottok bilen, så fremstår dette som et av markedets beste kjøp høsten 2020/våren 2021. Utrolig god å kjøre i det daglige. Stille, komfortabel og luksuriøs.

TRIVES: De fleste eierne ser ut til å trives godt bak dette rattet. Foto: DaimlerAG

Smarte løsninger

Ingen ting å utsette på kvalitet eller driftssikkerhet. Det meste virker godt gjennomført og testet.

Litt trang kupe i forhold til konkurrentene. Det meste er likevel meget smart gjennomført, og med mange smarte løsninger som hjelper når man skal ha med mye eller odde ting.

Billigere enn konkurrentene (e-tron 55 og I-Pace 400), såpass at konkurrentene lanserte egne modeller for å konkurrere (e-tron 50 og I-Pace 320.) Takket være avgiftsfritak så er tilleggsutstyr også innen rekkevidde.

Ligger i det tørstere sjiktet av BEV, men som forventet basert på oppgitt forbruk og vær- og føreforhold.»

