Lexus doblet antall elbiler da deres RZ ble lansert i fjor. Dette er søstermodellen til Toyota Bz4X og en bil som er et godt hakk større enn den elektriske crossoveren UX som Lexus har solgt siden 2021.

Så langt har vi kun fått én RZ-utgave: Nemlig 450e som har 4x4, rekkevidde opptil 395 kilometer og startpris på 610.800 kroner.

Nå er det imidlertid klart for en ny og rimeligere utgave.

Nye kundegrupper

Lexus har akkurat gått ut med nyheten om at de kommer med RZ 300e. Den har drift på forhjulene og en betydelig økning av rekkevidden: Opp til 480 kilometer.

– Nye RZ 300e vil tiltrekke seg nye kundegrupper hvor rekkevidde er viktigere enn fremkommelighet. Kjøreopplevelsen er fortsatt 100 prosent Lexus, sier Jan Christian Holm som er sjef for Lexus i Norge, i en pressemelding.

Den elektriske drivlinjen forblir den samme, bortsett fra bakakselen og omformeren som brukes på AWD-versjonene.

SÆRPREGET: Lexus RZ er en bil som skiller seg ut i mengden, med mange designelementer.

Får bil i juni

Rekkevidde på 480 kilometer er målt med 18-tommers hjul. Går du opp til 20-tommere, synker rekkevidden betydelig: Ned til 419 kilometer.

Den elektriske motoren og litium-ion-batteriet produserer en maksimal effekt på 204 hk hestekrefter. 300e er ikke noe råskinn: Her tar det 8 sekunder å komme fra 0-100 km/t.

De første kundene skal etter planen få bilene sine i juni.

INNVENDIG: Høy kvalitetsfølelse i interiøret, Lexus lover at den nye RZ-utgaven skal videreføre dette.

Ned mot 500.000 kroner?

Så langt går ikke den norske importøren ut med prislappen, de nøyer seg med å si at bilen skal selges til «lavere pris». Men hvis vi skal gjette, er startpris et sted mellom 500.000 og 550.000 kroner sannsynligvis realistisk.

Når ambisjonen er at bilen skal nå nye kjøpegrupper, må den nødvendigvis merkbart ned i pris. Samtidig vet vi at de fleste kundene i denne klassen velger 4x4, selv om det går noe ut over rekkevidden. Derfor trenger mange også et godt prisargument for å velge noe annet.

