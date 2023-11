Nå får du den til under 100.000 kroner

Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

Hei. Er på utkikk etter Volvo XC70 fra perioden 2001-2007, men når jeg ser på Finn så er det også mange XC70 fra perioden 2007-2016 til under 100.000 kroner.

Hvis du ser hva de ligger til, så går det fra alt mellom cirka 50.000 og helt opp mot 380.000-400.000 kroner. Så spørsmålet er om det er kunne vært bedre å kjøpe en nyere modell til cirka samme pris? Eller vil det mest sannsynligvis være katta i sekken?

Broom svarer:

Heisann! Dette er en velkjent problemstilling på bruktmarkedet. Dette begynner nå å bli godt voksne biler. Da kan også prisene variere svært mye.

Vi tolker deg slik at «budsjettet» ditt ligger på rundt 100.000 kroner. Da er det helt riktig mye å velge mellom, av begge disse generasjonene.

Volvo XC70 er en av de mest populære bruktbilene på markedet. Hva er så det smarteste kjøpet? Det kommer i stor grad an på hva som er viktig for deg. Andre generasjon som kom i 2007 er en mer moderne bil, den er rett og slett litt bedre på det meste, inkludert komfort. Derfor tenker vi det vil være smart av deg å teste begge og gjøre deg opp en mening: Hvilken liker du best, hvilken tenker du passer din bruk best?

Hvis prisen er ganske lik, må du regne med at biler fra andre generasjon har gått lenger enn de fra første, noen ganger betydelig lenger. Det kan ha mye å si for hvor dyrt det vil bli å eie bilen.

To eksempler fra bruktmarkedet akkurat nå: Du kan få en 2008-modell (andre generasjon) som har gått 325.000 kilometer, for 99.900 kroner. Eller en bil fra 2005 som har gått 187.000 kilometer, til 83.000 kroner. Det skiller altså nesten 140.000 kilometer kjørelengde mellom de to. Det slår naturligvis ut på prisen.

XC70 har holdt seg utrolig godt i pris

Andre generasjon XC70 får du nå svært rimelig på bruktmarkedet. Men da er det også biler som er «godt brukt».

Hva er verst?

Nå er det ikke sånn at det nødvendigvis blir mer trøbbel med bilen som har gått langt, i alle fall ikke de første årene. Det har også mye å gjøre med hvor mye som har blitt byttet av deler og ikke minst: Hvordan bilen har blitt holdt. Men sjansen for at påkost kommer, vil være større.

I denne prisklassen er det viktigste av alt hvordan tidligere eiere har fulgt opp bilen. Få eiere og komplett servicehefte er en stor fordel. Har bilen skiftet eier ofte og det er lenge siden serviceintervallene ble fulgt: Da øker også sjansen for problemer betydelig.

Hva som er verst for en bil av alder og kilometerstand er en spørsmål som nok ikke har noen fasit. Langkjørte bruktbiler som har blitt tatt godt vare på, kan være gode kjøp. Det er for eksempel ikke rent få som har kjøpt brukte taxier med svært høy kilometerstand og funnet ut at det kan være smart.

Men som hovedregel er det bra om bilen ikke har gått altfor langt. Gjerne er det viktigere enn noen år til eller fra.

I ditt tilfelle tenker vi det viktigste er å finne en så bra bil som mulig for 100.000 kroner. I det legger vi at den bør ha servicehistorikk, det bør være dokumentert hva som er skiftet av deler og den bør gjerne også ha en fersk EU-kontroll. En test hos NAF eller på et bilverksted er også sterkt å anbefale. Det koster noen tusenlapper, men de tjener du veldig fort inn igjen!

Lykke til med valget!

