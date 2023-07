I løpet av få måneder har bruktbilmarkedet gått gjennom store endringer, mange vil påstå at markedet har blitt snudd på hodet. Det er noe særlig de som skal selge elbil, har fått merke.

– Fra å være den drivlinjen som ble solgt raskest som bruktbil sent i fjor høst, er det nå elbilene som ligger lengst ute før de blir meldt solgt og avpublisert på Finn, forteller forretningsutvikler Terje Dahlgren i Finn.no.



Særlig tregt går det å selge dyrere premium-biler, som Porsche Taycan, Audi e-tron, Jaguar I-Pace, BMW iX og Mercedes EQC. Mange blir liggende i månedsvis før de skifter eier.

Over tusen e-tron

Av de nevnte bilene er det klart flest av Audi e-tron på Norges største markedsplass for bruktbil. I skrivende stund ligger det ute godt over 1.000 eksemplarer – de fleste fra forhandler, men også en god del som selges av privatpersoner.

At antallet er høyt er ikke merkelig; Bilen var Norges mest solgte i 2020 og har så langt blitt registrert i mer enn 29.000 eksemplarer her til lands. Det er et avsindig høyt antall for en bil som aldri har kostet under 650.000 kroner ny. Med litt utstyr kom prisen raskt opp i 750.000 - 800.000 kroner allerede fra starten i 2019.

Kraftig prisdropp siste månedene

Men nå er det dags for å bytte den ut for mange, og når mange prøver å selge samtidig, blir det fort kjøpers marked. Finn melder nemlig om at det kan ta tid å få solgt en e-tron, og prisene går raskt nedover.

– Tiden det har tatt før en brukt e-tron er meldt solgt og avpublisert, var i snitt de siste tre månedene 54 dager, og er nå 58 dager - altså så godt som to måneder, sier Dahlgren til Broom.

Samtidig har prisene gått kraftig ned, viser fersk Finn-statistikk.

– Snittprisen for en Audi e-tron 2019-2020 modell var i første kvartal i år 499.900 kroner. Nå har tilsvarende snittpris på bare noen få måneder sunket til 429.900 kroner, forteller Dahlgren.

Fra 319.000 kroner: Dette får du

Du skal ikke lete lenge før du finner en rekke biler til langt lavere priser enn dette. For bare kort tid siden kostet den billigste e-tron på Finn 370.000 kroner. Da Broom tok en sjekk på Finn denne uken, lå det ute minst ti til under 350.000 kroner.

Da kostet den billigste Audi e-tron fra forhandler kun 319.000 kroner. Dette er en e-tron 50, 2020-modell. Den har trillet 98.800 kilometer, noe som betyr at den kun har 1.200 kilometer igjen på nybilgarantien.

BILLIGST: Dette Audi e-tron-eksemplaret koster 319.000 kroner, og er for øyeblikket den billigste fra forhandler på Finn. Foto: Bilia

Forhandleren Bilia selger imidlertid bilen med såkalt Bilia Outlet-garanti, som gjelder i 12 måneder eller 20.000 kilometer. I tillegg har man fem års reklamasjonsrett mot skjulte feil og mangler.

Videre opplyses det om at bilen har noen «mindre kosmetiske kommentarer» og at den har blitt bruktimportert. Dette er samtidig utgaven med den minste batteripakka, med estimert rekkevidde på rundt 30 mil. Alle disse faktorene bidrar naturligvis til å trekke salgsprisen ned.

Kan man se forbi dette, får man her altså en tre år og et halvt år gammel romslig og sprek premium-bil med motor som yter 313 hestekrefter, levert med utstyr som luftfjæring, ryggekamera, adaptiv cruise-kontroll, sportsseter i skinn/alcantara, bare for å nevne noe.

Men du har mye å velge mellom, også hvis du ønsker å kjøpe Audi e-tron på stramt budsjett. Legger du til knappe 20.000 kroner, får du en e-tron 50 fra Autoria Nordlie i Moss, med omtrent samme utstyrspakke, som kun har gått 73.400 kilometer. Denne kommer dessuten med avtagbart hengerfeste.

Her nevnes ikke noe om verken kosmetiske feil eller bruktimport, og bilen har fortsatt 20 måneder eller 26.600 kilometer igjen av nybilgarantien (det som kommer først).

Godt kjøp?

Det store spørsmålet til slutt er om e-tron er et anbefalt kjøp. Først av alt bør du sjekke bilens historikk, at servicer er tatt på riktig tid og at bilen ellers har vært godt fulgt opp. Særlig når bilene begynner å nærme seg 100.000 på telleren og nybilgarantien går mot slutten.

Det bør også være gode muligheter for å prute her, særlig fra privatselgere.

Og som for alle bruktbiler er det også enkelte ting ved e-tron som er verdt å sjekke ut før du slår til. Disse får du høre mer om i vår brukttest av Audi e-tron i videoen øverst i saken.

