Nå får de egen TV-kanal i Norge

Top Gear, et av verdens mest sette TV-program, har fått sin egen kanal i Norge på Pluto TV.

Kanalen, som ble tilgengelig 15. august, vil inneholde en blanding av nyere sesonger med roterende programledere, ledet av Matt LeBlanc (Friends) og eldre sesonger med de ikoniske programlederne Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May.

– Som verdens mest ikoniske bilmagasin på TV, har Top Gear fengslet seere i flere tiår med sin unike blanding av underholdning og bilekspertise, sier Jesper Dahl, administrerende direktør for Pluto TV i Sentral- og Nord-Europa.

LANSERT: Nå kan du streame Top Gear på en egen TV-kanal i Norge.

Fikk sparken

Top Gear har gått på BBC siden 2002. Det er den velkjente trioen Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May som ledet programmet fra 2002 til 2015.

Av disse har Jeremy Clarkson vært den klart mest omdiskuterte.

Han har en rekke ganger havnet på kanten både med seere, egne kolleger og andre TV-personligheter. Det var da også hans egen feil at han til slutt måtte si takk for seg i BBC og Top Gear, etter å ha skjelt ut og slått en annen ansatt i Top Gear-produksjonen.

Det endte med at også de to andre programlederne, Richard Hammond og James May, slo følge med Clarkson ut døra.

