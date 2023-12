– Nå er tiden moden for å sette opp prisene

Markedet for brukte elbiler vært gjennom store endringer det siste året. På høsten i fjor var det mangel på biler og stadig økende priser.

Så kom det rekordmange nye biler inn på markedet før årsskiftet. Det ga umiddelbar effekt på bruktmarkedet, samtidig som dyrtid og høye renter begynte å merkes hos mange.

Dermed gikk vi på fra mangel på biler – til mangel på kjøpere. Og mange modeller gikk kraftig ned i pris.

Skifte i markedet

Ett eksempel på det er Audi e-tron. Den var Norges mest solgte bil i 2020 og holdt seg lenge høyt i pris på bruktmarkedet. Så skjedde det noe.

Fra starten av året og til sommeren i år falt prisene i gjennomsnitt med 70.000 kroner. Da var det tungt å selge e-tron.

Men utover høsten har det skjedd noe på bruktmarkedet. På et webinar nylig fortalte Terje Dahlgren i Finn.no at markedsplassen nå registrerer et skifte i markedet. Gjennomsnittlig liggetid har gått ned for de fleste biler. Det selges også flere biler, enn det kommer nye inn.

Nå kan du spare mye – dette skrev vi i mars i år

STORSELGER: Audi e-tron har vært en kjempesuksess i Norge, det gjenspeiles også i utvalget på bruktmarkedet.

Går raskere å selge

Dahlgren trakk også frem Audi e-tron.

OPP: Terje Dahlgren i Finn.no mener tiden kan være inne til å sette opp prisen på brukte Audi e-tron.

– Vi ser også at det er en endring, spesielt for Audi e-tron. Prisene gikk raskt nedover, nå tror jeg tiden er moden for å sette opp prisen på e-tron igjen, sa Dahlgren med tydelig adresse til bilbransjen.

Det begrunner han med at volumet har gått ned, samtidig som det nå går raskere å selge en brukt e-tron enn det gjorde ved starten av året. Akkurat nå er dette Norges tredje mest omsatte bruktbil.

I skrivende stund ligger det 480 eksemplarer av e-tron til salgs på Finn, dessuten drøyt 100 eksemplarer av den langt dyrere e-tron GT/GT RS.

Vi testet: Flere tusen nordmenn har ikke gjort noe dumt

SNUR: Norske bilforhandlere har blitt tvunget til å sette ned prisen på mange biler i år. Men nå er det tegn til at bruktmarkedet snur.

Under 300.000,-

Billigste e-tron akkurat nå blir din for 299.000 kroner, dette har på mange måter blitt «prisbunnen» for modellen i høst. Tre biler ligger ute til denne prisen. Her snakker vi 50-utgaven som har ganske begrenset rekkevidde, med kilometerstand rundt 120.000.

Rimeligste e-tron 55 blir din for rett under 320.000 kroner. Går du opp til 400.000 kroner, kan du få en svært godt utstyrt 55 med kilometerstand rundt 50.000-60.000.

Og får Finn rett, da er det kanskje ikke så dumt å slå til nå, hvis du vurderer å kjøpe en brukt Audi e-tron.

Denne er det bare én av i Norge

Lyst på én? Se bruktbiltesten vår av e-tron under: