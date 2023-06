Nå er luksus-festen over

Salget av dyre biler har ligget på et rekordnivå her til lands de siste årene. Aldri før har vi kjøpt flere biler til oppunder og over en million kroner. Men i år har det snudd.

Det ser vi tydelig på de ryke ferske tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Til sammen 13.342 nye personbiler ble registrert i mai i år. Det er 15,6 prosent flere enn samme måned i fjor. Så langt i år har nesten 51.000 nye personbiler fått skilter. Samtidig er det tydelig at stram økonomi utfordrer mange som ønsker seg ny bil.

Færre tar seg råd

– At folk kjenner renteøkning og prisveksten på lommeboken, ser man tydelig på nybilsalget. Langt færre tar seg råd til dyre biler enn for ett år eller to siden. Nå dominerer «folkebilene» registreringstallene, altså biler med et mer overkommelig prisnivå, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Han legger til:

– Salget av de store og dyre premium-merkene har gått ned. Mange er blitt mer nøkterne, og velger heller en rimeligere bil enn å gamble med høye og dyre lån i en uforutsigbar økonomisk situasjon.

STORHETSTID: Porsche Taycan var i flere år en storselger i Norge. Nå har det bremset kraftig opp og det ryktes at dette heller ikke er en enkel bil å selge brukt nå.

Unikt av Tesla

Historisk sett er det gjerne høye registreringstall for nye personbiler i mai. Så også i år. Og mens utfasingen av nye bensin- og diesel-personbiler fortsetter, ligger elbilandelen ganske stabilt på 83 prosent så langt i år. Det er SUV-er de aller fleste som kjøper ny bil vil ha – og det er særlig SUV-er i mellomklassen og kompaktklassen mange velger. Til sammen utgjør SUV-ene om lag 75 prosent av nybilsalget så langt i år.

Ved inngangen til juni har Tesla over en fjerdedel av det norske nybilmarkedet. Det er helt unikt og Teslas Model Y dominerer fullstendig modellstatistikken. Ni av ti nye Teslaer er en Model Y.

UNIKT: Tesla Model Y har blitt den nye, norske folkebilen, med en helt spinnvill markedsandel så langt i år.

Kina-bilene utenfor topp 10

– De høye registreringstallene tyder på at Tesla har fylt opp lageret med leveringsklare biler i Norge. Både med biler bestilt for en stund siden, og til de som nærmest vil ha en bil levert på dagen. At én enkelt bilmodell har en firedel av totalmarkedet for nye personbiler, har vi ikke sett tidligere, sier Solberg Thorsen, i en pressemelding.

Men alt dreier seg ikke om ett merke, og flere av, de andre store og kjente bilprodusentene, som for eksempel Volkswagen, Toyota og Volvo har et solid fotfeste i det norske markedet og ligger på det nivået de pleier.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt de mange nye kinesiske bilmerkene og modellene i Norge. Flere av disse har blitt godt mottatt av norske bilkjøpere. Men så langt i år har disse merkene havnet utenfor Topp 10-listen. Det samme gjelder for modelltoppen.

