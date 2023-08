I flere tiår har vi hørt om dem og sett dem i science fiction-filmer: Biler som kjører helt av seg selv, helt uten menneskelig innblanding.

Nå er ikke dette lenger noe som kanskje kommer en gang langt inn i fremtiden.

Mange nye biler kan allerede gjøre mye på egenhånd, uten førerens innblanding. Teknologien kan være både nyttig, fascinerende og skummel på samme tid.

Er her allerede - til et visst nivå

Ta for eksempel adaptiv cruisekontroll, en funksjon som svært mange nye biler leveres med i dag. Den sørger for at bilen holder jevn fart og avpasser fart og avstand til bilen foran. Mange kommer dessuten med aktiv filholder, som til en viss grad kan styre bilen for deg - så lenge du holder i rattet.

Dette er imidlertid bare begynnelsen.

Ett av selskapene som har jobbet lengst med utviklingen av selvkjørende biler, er amerikanske Tesla. I USA kan faktisk eiere av Teslas biler allerede nå prøve ut en tidlig testutgave av funksjonaliteten som omtales som Full Self Driving (FSD).

Svart boks kan gi svar på taxi-krasj i Bergen



OFFENSIV: Elon Musk og Tesla er blant selskapene som har størst tro på selvkjørende biler. Foto: Michel Euler

Det innebærer blant annet at bilene kan kjøre på egen hånd på dedikerte veier, skifte fil automatisk samt foreta forbikjøring av saktegående biler. Alt uten at man behøver å gjøre annet enn å holde et blikk på veien.

Også i Norge kan man kjøpe seg en Tesla med «fremtidig selvkjørende funksjoner». Ulempen er at deter lite som tyder på at det blir lovlig her på bjerget med det aller første. Gratis er det heller ikke; det koster den nette sum av 59.600 kroner + eventuell moms.

Dette er det siste Marielle har sett av Teslaen sin

– Kommer senere i år

I andre markeder, som det amerikanske, kan fremtiden være mye nærmere, og Tesla kan bli blant de første som kommer med fiks ferdig FSD. Under en konferanse i Shanghai nylig, fikk Elon Musk spørsmål om når de forventer å kunne tilby FSD som en ferdigutviklet funksjon.

– Jeg tror vi kan oppnå full selvkjøring på nivå fire eller fem allerede senere i år, sa Elon Musk der.



Koster nesten 200.000 kroner – ulovlig å bruke i Norge

Hva betyr det egentlig?

Det er det internasjonale standardiseringsbyrået SAE som har definert til sammen fem nivåer av autonom kjøring, og det er disse nivåene Tesla og de andre bilprodusentene følger når de utvikler systemer for selvkjørende biler.

Når Musk sier at de vil være klare med selvkjøring på nivå fire eller fem, betyr det at intelligente systemer i bilene tar full kontroll over kjøretøyet, uten at føreren i det hele tatt trenger å følge med. Man kan faktisk ta seg en høneblund. På nivå fem trenger ikke en gang bilen å ha ratt.

Her er de fem gradene av selvkjøring:

Nivå 0: Sjåføren har full kontroll over kjøretøyet og funksjonene. Kjøretøyet kan imidlertid gi varsler, for eksempel dersom det oppdages at fører er trøtt, om det er glatt på veien eller om objekter befinner seg i dødsonen.

Nivå 1: Her gis en viss grad av førerassistanse. Adaptiv cruisekontroll er et godt eksempel. Den sørger for at bilen holder jevn fart og passer på god avstand til forankjørende. Automatisk nedbremsing og akselerasjon ved behov. Aktiv filholder og automatisk nødbrems ved for eksempel rygging, er andre eksempler på nivå 1.

Nivå 2: Her kan flere av funksjonene fra nivå 1 brukes samtidig, for eksempel automatisk akselerasjon og styreutslag. Føreren må uansett være klar til å ta over kontrollen ved behov. Førerløs parkering og utkjøring fra garasje, er andre eksempler som hører hjemme på nivå 2.

Nivå 3: Her kan systemene ta full kontroll over kjøretøyet hvis forholdene er gode, for eksempel på oversiktlige og godt oppmerkede veistrekninger. Først på dette nivået kan føreren ta hendene helt bort fra rattet og gjøre andre ting mens bilen kjører av seg selv. Likevel må fører være klar til å gripe inn på kort varsel ved behov.

Nivå 4: Her har bilen tatt fullstendig over kontrollen. Fører kan ta seg en lur, lese avisa - til og med sette seg i baksetet. Blir kjøreforholdene for vanskelige, for eksempel ved kraftig uvær, kan bilen gi beskjed om at fører må ta over. Hvis ikke fører reagerer, vil systemene sørge for sikkert stopp i veikanten eller andre passende steder. Kjøring på nivå 4 vil kreve at veiene er designet for denne typen autonomi.

Nivå 5: Full selvkjøring. Biler på dette nivået trenger ikke en gang ratt. Sett deg bare inn og fortell hvor du skal, så løser kjøretøyet resten. Robottaxier er et godt eksempel på selvkjøring på nivå fem.

Kilder: SAE, VAG, Motor

Tesla på autopilot slapp braste inn i lastebil

Få også med deg denne videoen: