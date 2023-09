Nå er disse snart helt borte

Den klassiske, flate USB-A-kontakten har vært en naturlig del av interiøret i de fleste biler som har rullet ut av fabrikkene de siste par tiårene.

Takket være den, ble det plutselig enkelt å lade mobilen, bruke handsfree og strømme musikk under kjøreturen – for å nevne noe.

Men de siste årene har den oftere og oftere måtte vike plassen for etterfølgeren USB-C. De fleste bilene som produseres i dag, kommer uten USB-A-kontakt, mens noen fortsatt har begge deler.

Disse skjermene forstyrrer føreren mest



Flere fordeler

Det er ikke uten grunn at man velger å gå bort fra USB-A og over til USB-C. For det første har kontakten den åpenbare fordelen at det ikke spiller noen rolle hvilken vei du putter pluggen inn. Den passer hver gang.

USB-A passer bare én vei, og man får noen ganger følelsen av at man må snu den flere ganger før den passer. Dermed er et irritasjonsmoment borte.

HELT FORSKJELLIGE: USB-A til venstre, USB-C til høyre.

Kontakten er også mindre, og har i løpet av få år blitt standard på det meste av forbrukerelektronikk – fra små smartklokker til store PC-er. Tidligere måtte man ha en rekke forskjellige kabler til de forskjellige dingsene, nå kan du i mange tilfeller slippe unna med én.

En annen fordel er at USB-C er konstruert for å kunne overføre mye mer strøm enn USB-A, med effekter på inntil 100 watt. Det gjør at mobiler kan lades raskere, og gjør det også mulig å lade bærbare datamaskiner eller gi strøm til skjermer og TV-er.

USB-C er også konstruert for å kunne overføre store datamengder i sanntid, der dette er nødvendig, for eksempel strømming av høyoppløst videomateriale i superkvalitet.

JA TAKK, BEGGE DELER: BYD Seal kommer med både USB-C og USB-A. I tillegg har den en kortleser for små minnekort av typen microSD, samt et 12V-uttak fra «sigarettenner»-typen.

Merk at høy effekt og rask dataoverføring også krever at kabelen er dimensjonert for dette, samt at selve kontakten er satt opp med denne muligheten.

Sistnevnte vil varere fra bil til bil, men informasjon om dette kan du som regel finne instruksjonsboka.

Dette forsvinner fra stadig flere biler



Enkel overgang fikser biffen

Nå tenker du kanskje at dette betyr at du må bytte ut gamle ladekabler for å få brukt dem videre i den nye bilen din, men heldigvis slipper du det. Enkle overganger fra USB-C til USB-A får du kjøpt overalt.

Vi har sett dem helt ned mot 20 kroner i norske butikker, men husk at det ofte er en sammenheng mellom pris og kvalitet. Går du litt opp i pris, er det godt utvalg av overganger, også fra anerkjente produsenter av kabler, plugger og kontakter.

Og om du skulle få behov for overgang andre veien, finnes også det. Overganger fra USB-C til USB-A er nesten like vanlige, og koster omtrent det samme.

Nå vil Apple ta over alle skjermene i bilen din



OVERGANG: Med denne slipper du å kjøpe ny kabel for å lade i bilen.

Få også med deg denne videoen: