Det norske nybilmarkedet har gått gjennom store endringer de siste årene. Mye handler om overgangen til elbiler, noe som har gjort at mange importører har måttet tenke nytt.

Ford er en av dem som virkelig har endret på modellutvalget sitt. Velkjente biler som Galaxy, S-Max, Fiesta og ikke minst Mondeo har blitt borte. Tidligere i år ble det kjent at den store SUV-en Explorer fases ut. Og nå er det også slutt for crossoveren Puma.

Den fikk ikke noe veldig langt liv i Norge. Vi møtte Puma første gang i januar 2020, da var det første prøvekjøring i Spania. Kort tid etter var det første bilene i landet.

SKRYT: Puma har fått en god del skryt for designet, bilen er bygget på samme plattform som småbilen Fiesta.

Solgt 807 biler

Nå skal det ikke komme flere biler til landet, for importør og forhandlere handler det om å selge ut lagerbeholdningen som i skrivende stund er på rundt 30 biler.

Anne Sønsteby er informasjonsdirektør hos den norske importøren. Til Broom forteller hun at det totalt er solgt 807 eksemplarer av Puma så langt i Norge.

– Nå gleder vi oss til å begynne salget av nye og helelektriske Puma mot slutten av året, sier Sønsteby.

Denne bilen er ventet til landet ved årsskiftet 2024/25.

Et par ting gjorde det tøft for Puma i Norge

BRUKTBIL: Puma-prisene starter nå på rundt 200.000 kroner på bruktmarkedet. Her er det bra med biler å velge mellom.

Stort bagasjerom

Noen storselger har Puma altså ikke vært i Norge. Til det har nok også modellutvalget vært litt for begrenset. Ford har for eksempel ikke kunnet tilby bilen med 4x4. Den har heller ikke hatt ladbar hybrid-drivlinje.

Puma er bygget på samme plattform som småbilen Fiesta. Med lengde på 4,18 meter snakker vi kompakt bil. Men bagasjerommet er imponerende til denne bilstørrelsen å være, det rommer hele 456 liter.

SMART: «MegaBox» kaller Ford selv den ekstra kjelleren i bagasjerommet. Den bidrar til at det går inn hele 456 liter her.

Fra 200.000 kroner

Det ligger nå rundt 60 Puma-eksemplarer til salgs på bruktmarkedet. Prisene starter på ned mot 200.000 kroner, da snakker vi 2020-modeller som ikke trenger å ha gått veldig langt.

For mange har Puma tydeligvis vært bil nummer to. Ingen av bilene på bruktmarkedet har gått over 70.000 kilometer, og det til tross for at de eldste eksemplarene er fire år gamle.

Det ligger også noen demobiler ute. De får du fra i overkant av 400.000 kroner.

