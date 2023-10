Nå er det slutt – etter 12 år

Siden introduksjonen i 2011 har bybilen Up vært Volkswagens minste og rimeligste modell. Den kom først som bensinbil, men i 2013 kom den også i elektrisk utgave, og var dermed Volkswagen-konsernets aller første elbil.

Men nå er det slutt for den lille sjarmøren. Ifølge Autocar har siste eksemplar av Up rullet ut fra fabrikken i Bratislava, og dermed er et kapittel i Volkswagen-historien over.



Populær som elbil

Up ble bygget på Volkswagens såkalte NSF-plattform, og originalen var utstyrt med en 1-liters tresylindret bensinmotor på 60 hestekrefter. Bilen målte ikke mer enn 354 centimeter, men var tilgjengelig både med tre og fem dører.

Up ble raskt populær i en rekke markeder. Her hjemme var det særlig den elektriske utgaven e-Up som ble en suksess. Faktisk er det registrert godt over 12.481 eksemplarer i Norge pr 9. oktober 2023, tre av dem i inneværende år.

Det plasserer den på en 19. plass på totalstatistikken, godt foran modeller som Mercedes EQC, Kia Niro og Jaguar I-Pace – for å dra noen eksempler.

Produksjonen av den elektriske utgaven ble stoppet før jul i 2021, men ett år senere var den i gang igjen, takket være økt etterspørsel etter kompakte elbiler. Men nå er det altså helt slutt.

FEMDØRS: Den kompakte bybilen kom med både tre og fem dører.

Kort rekkevidde

Noen langtraver har e-Up aldri vært. Originalen fra 2013 hadde rekkevidde på bare 133 kilometer, mens en oppdatert utgave som kom i 2019 nesten doblet dette, til 260 kilometer. Bilen fikk også en facelift i 2016.

En direkte etterfølger er foreløpig ikke offisiell, men Volkswagen har tidligere sagt at de vil presentere en ultrakompakt og billig elbil i nær fremtid. Denne får mest sannsynlig navnet ID.1, og vil få en prislapp på under 20.000 euro. Enn så lenge er Polo nå den minste bilen fra Volkswagen.

Skoda og Seat kom også med sine varianter av Up, med modellene Skoda Citigo og Seat Mii. Produksjonen av disse ble imidlertid avsluttet i henholdsvis 2020 og 2021.



ENKEL: e-Up er ikke utstyrt med tradisjonell skjerm i midtkonsollen, men en praktisk mobilholder løser den biffen.

Fra 40.000 kroner brukt

Godt salg gjennom mange år, gjør at du finner relativt mange Up på bruktmarkedet. I skrivende stund ligger det ute 159 eksemplarer på Finn, hvorav 111 er elektriske og 46 er med bensinmotor.

Prisene på bensinutgaven starter på rundt 40.000 kroner. Da får du en greit utstyrt 2014-modell med kilometerstand på under 100.000. For den elektriske utgaven må du gjerne opp til rundt 10.000 kroner, men merk at de billigste er av utgaven med meget kort rekkevidde.

For en 2020-modell med 260 kilometer rekkevidde, må du belage deg på å betale minst 130.000 kroner. Da får du en bil med under 50.000 kilometer på telleren og fortsatt to år igjen av nybilgarantien.

