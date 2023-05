Det er ikke rart om du føler du går deg litt vill i alle nye bilmerkene i Norge nå. Dem er det nemlig mange av. De fleste av dem kommer fra Kina, men det er også noen unntak: Som Lucid som snart skal i gang med å levere ut biler til norske kunder.

I juni kommer første forsendelse. Men vi i Broom tester nå ett eksemplar som har kommet hit allerede.

Lucid Air Dream Edition er det hele og fulle navnet. Og her snakker vi bil som virkelig skiller seg fra mengden. Air Dream Edition er Norges dyreste elbil, med en prislapp på 2,2 millioner kroner. Batteripakken er på 118 kWt, det gir testbilen en rekkevidde på 749 kilometer. Den har 1.111 hestekrefter. 0-100 km/t går på 2,7 sekunder.

Jobbet for Tesla

Brooms Vegard Møller Johnsen har fått bli nærmere kjent med bilen på norske veier. Han kan rapportere om spinnville saker:

– Ja, veldig mye med denne bilen er egentlig en ren maktdemonstrasjon. Peter Rawlinson som står bak Lucid jobbet tidligere i Tesla, før han røk uklar med Tesla-sjef Elon Musk. Det er mange likhetstrekk mellom Tesla og måten Rawlinson bygger opp Lucid på. Den største forskjellen er vel egentlig at Rawlinson drar på enda mer, på alle områder, sier Vegard.

Bortsett fra prestasjonene snakker vi her diger luksus-sedan. Den har bagasjerom på over 800 liter, inkludert en frunk på 284 liter. Ja, alt er voldsomt her!

HØYT GULV: Bilen er tett på fem meter lang, da blir det også god plass i baksetet. Men gulvet er høyt, det gjør at særlig langbeinte kan slite litt med å få finne en optimal sittestilling.

Forsvare prislappen?

– Voldsom er altså prislappen også. Og det er klart at timingen kunne vært veldig mye bedre. Tenk om Lucid hadde kommet ett år tidligere! Nå ruller de i stedet inn etter at vi har fått både vektavgift og moms på kjøpesum over 500.000 kroner. I tillegg har rentene gått opp sammen med prisene på det meste. Nordmenn flest er i sparemodus og vi kjøper langt færre dyre biler. Det vil nok også Lucid få merke, mener Vegard.

– Men kan bilen virkelig forsvare en slik prislapp?

– Tja, det er vel ikke noe helt enkelt svar på det. Helt rasjonelt sett kan du jo kjøpe en veldig bra elbil til halvparten av summen – og bruke 1,1 millioner kroner på noe annet morsomt. På interiørdesign og opplevd kvalitet ligger Lucid også noe bak de aller beste konkurrentene. Der mangler den rett og slett litt wow-faktor og eksklusive detaljer som står ut. Det virker som Lucid ikke har hatt fokuset sitt der.

IKKE WOW: Lekkert interiør med god materialkvalitet. Men det mangler litt wow-faktor...

Skille seg ut

– Samtidig er det jo som enkelt som dette: Vil du ha den råeste elbilen som går lengst og som lader raskest? Da er det denne du skal ha. Det er alltid noen kjøpere som synes det er viktig. Kanskje særlig også når biler som Tesla Model S og Porsche Taycan har blitt svært vanlige syn på norske veier. Da kommer behovet for å skille seg ut, sier Vegard.

Apropos lading: Lucid har dratt på med et 900 volts-system som er det råeste på markedet. Bilen kan ta imot over 300 kW. Da går det unna på lynlading!

VEKKER OPPSIKT: Denne løsningen er spesiell, litt midt mellom sedan- og kombibakluke. Du må strekke deg langt for å komme helt innerst i bagasjerommet.

Gjort en bra jobb

– Men hvordan takler den alle kreftene, henger kjøreegenskapene med?

– Der synes jeg Lucid har gjort en veldig bra jobb. Bilen tar svinger på en imponerende måte. Den er superstabil og samtidig komfortabel. Kjøreegenskapene er ikke engasjerende som i en sportsbil, men her spiller naturligvis også størrelse og vekt inn. Det blir nødvendigvis noen kompromisser. Men du skal lete lenge etter en mer kjøreglad sedan enn dette, mener Vegard.

Starter på Karl Johan

Lucid leverte ut de første bilene sine i USA, i fjor. De har startet forsiktig. I år er målet å levere ut 10.000-14.000 biler, det er i så fall en betydelig økning fra i fjor.

Showroom på Karl Johan er så langt eneste etablering i Norge, Lucid skal heller ikke ha umiddelbare planer om mer, her starter de forsiktig.

Vi kommer tilbake med full test og video av Lucid Dream Edition så fort Vegard har gjort seg ferdig med første test.

