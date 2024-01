Rekkevidde på elbil kan varierer stort mellom sommer og vinter. Temperaturen har nemlig veldig mye å si for hvor langt elbilen kan gå. Likevel er testen som bestemmer det offisielle rekkeviddetallet gjort kun i sommertemperaturer. Dermed blir den også fort misvisende for det som er norske kjøreforhold store deler av året.

Men hvor langt går egentlig elbilene på vinteren? Det har NAF lang erfaring med å finne ut av. I dag er det klart for en helt ny utgave av verdens største elbiltest på vinteren. Vi i Broom er også med.

To biler med Broom-sjåfør

– Vi vil gi et ærlig svar på hvilke elbiler som leverer nærmest den rekkevidden de lover. Det er viktig for alle som kjører elbil – og det begynner å bli veldig mange, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Hele 23 av de nyeste og viktigste elbilmodellene i Norge er med i år. Her er det den reelle rekkevidden som testes, når bilene kjøres tomme for strøm et sted på vei fra Oslo sentrum, gjennom Gudbrandsdalen, over Dovrefjell og mot Venabygdsfjellet.

To av bilene har sjåfør fra Broom bak rattet. Det er Volkswagen ID.7 og Lotus Eletre. To ytterpunktet i elbilklassen, men samtidig også to biler som er relevante for mange.

I gjennomsnitt mistet elbilene 24 prosent rekkevidde



REKORD: Tesla Model S Standard hadde 530 kilometer på telleren da bilen var kjørt helt tom for strøm i fjorårets test.

Ikke egentlig poeng i å komme lengst

– Rekkeviddetesten til NAF og Motor er unik i måten den blir gjennomført på. Her er det norske vinterforhold som gjelder, langt fra laboratorie-testene som ellers brukes. Det er også helt spesielt av vi får kjøre bilene helt tomme for strøm. Her er det nemlig med redningsbiler som gjør at det blir ekstra realistisk, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Det er naturligvis prestisje forbundet med å komme lengst i testen. Men det er egentlig ikke poenget: Her er det hvor langt bilene går sammenlignet med sin egen, offisielle rekkevidde som er viktigst.

NYKOMMER: Volkswagens ID.7 er blant de store nyhetene i årets vintertest, den kjøres av Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen. Det er grunn til å tro at han kommer langt.

Oppsikt i utlandet

Det er forresten langt fra bare nordmenn som er med på denne testen. Den har nemlig vakt oppsikt langt utenfor landegrensene.

I år vil representanter fra både ACEA, den europeiske bransjeforeningen for bilprodusenter, og FIA, NAFs internasjonale paraplyorganisasjon delta under testen.

Vi i Broom følger rekkeviddetesten gjennom hele onsdag, med livesenter og videodekning. På Motor.no kan du se hvordan hver enkelt bil gjør det, de oppdaterer fortløpende.

Her er bilene som er med i år:

Bilmodell Oppgitt rekkevidde (WLTP) Audi Q8 e-tron 55 S-Line 515 km BMW i5 eDrive40 505 km BYD Dolphin 427 km Ford F-150 Lightning 429 km HiPhi Z 555 km Hyundai Ioniq 6 614 km Hyundai Kona 454 km Jeep Avenger 392 km Kia EV9 505 km Lotus Eletre 600 km Toyota bZ4X 503 km Mercedes-Benz EQE 350 4Matic SUV 491 km MG4 Trophy Extended Range 520 km Nio EL6 529 km Nio ET5 Touring 560 km Nissan Ariya e-4Force 498 km Opel Astra Sports Tourer 418 km Peugeot E-308 Combi 409 km Polestar 2 615 km Tesla Model 3 629 km VW ID.7 Pro 608 km Xpeng G9 Performance 520 km Volvo C40 572 km

