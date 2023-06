Elektriske Mustang Mach-E har vært en stor suksess for Ford på det norske markedet. Så langt er dette også den eneste elektriske personbilen deres her til lands, men det endrer seg snart.

Nå har nemlig produksjonen av nye Explorer så smått startet ved fabrikken i Køln, Tyskland. Her har Ford investert over 20 milliarder kroner i å tilpasse fabrikken til elbiler. Målet er å bygge 250.000 biler i året når man er oppe i full drift.

Skal hete Capri?

Først ut er altså Explorer. Dette er en høybygget og ganske firkantet bil. Snart får den også følge av en mer coupepreget SUV, mye tyder på at denne skal hete Capri.

Da vi i Broom var med på premieren til Explorer tidligere i år, fikk vi vite at de første kundebilene er ventet til landet tidlig 2024. Det betyr nok at det vil ta tid å få produksjonen skikkelig i gang i Køln.

COMEBACK: Første generasjon Ford Capri er forlengst blitt en klassiker. Kanskje kommer Capri-navnet nå tilbake.

Store rabatter

Volummessig er det ventet at Explorer og søstermodellen blir svært viktige for Ford de kommende årene. Begge disse er bygget på Volkswagens elbilplattform, kalt MEB. Det betyr at understell og batteripakke langt på vei er det samme som vi finner i bilen som VW ID.4 og Skoda Enyaq. På denne måten sparer Ford både tid og utviklingskostnader.

Det siste er ekstra viktig i et marked som nå er preget av svært tøff konkurranse. Her hjemme er det nå store rabatter på flere elbilmodeller. Ford er blant dem som har satt ned prisen, på Mustang Mach-E. Norsk pris på Explorer er ikke offisiell ennå, men skal vi anslå et tall, bør ikke rimeligste utgave koster veldig mye mer enn 400.000 kroner når den kommer.

SÆRGREG: Explorer er en særpreget SUV, designmessig ganske forskjellig fra de fleste elektriske bilene i denne klassen.

Tape 30 milliarder

For Ford har satsingen på elbiler så langt kostet dyrt. De har tidligere gått ut med at de i år forventer å tape rundt 30 milliarder på det de kaller Model e, den delen av selskapet som utvikler, produserer og selger elbiler.

Her handler det om store investeringer som det vil ta flere år å tjene inn igjen.

Fabrikken i Køln ble forresten grunnlagt helt tilbake i 1930. Her har Ford til nå produsert over 18 millioner biler, blant dem Model A, Capri, Taunus, Granada og Fiesta.

ELEKTRISK: Fabrikken i Køln har stolte tradisjoner, helt tilbake til 1930. Nå er det elbiler det skal satses på her framover.

