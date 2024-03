Nå dropper mange å kjøpe ny bil

Mange nordmenn har fått dårligere råd. Det merkes også godt på nybilsalget.

Februar endte med 7.380 førstegangsregistrerte nye personbiler. Så langt i år er det solgt og registrert til sammen 12.502 nye biler. Normalt har nybilsalget i de to første månedene av året ligget på nærmere 20.000

Fjoråret hadde et lavt nybilsalg, og endte med snaut 127.000 nye personbiler. Mye tyder på at vi skal ytterligere ned i år. For mange er veien til kjøp av ny bil lang.

Kjøper billigere biler

– Flere renteøkninger, høye priser på mat, strøm og andre varer, gjør at folk må prioritere strengt. Årets to første måneder viser at mange fortsatt tenker seg om flere ganger før de kjøper ny bil – som gjerne er den største investeringen etter bolig, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Vi ser forsiktige tegn til at økonomien vil bedres, men nå er det ikke lenger de store og dyre bilene som dominerer salgstallene, sier Solberg Thorsen, og viser til Topp 10 listen så langt i år.

Går vi et par år tilbake i tid, kjøpte vi nordmenn rekordmange dyre biler. Det er det slutt på nå.

STORSELGER: Audi e-tron var Norges mest solgte bil tilbake i 2020, med gjennomsnittspris på 750.000-800.000 kroner. Nå har denne skiftet navn til Q8 e-tron og salgstallene er betydelig lavere.

Stadig flere kjøper SUV

– De nye bilene folk flest kjøper har «krympet» til det vi kan kalle normale familiebiler i fornuftige prisklasser. Folk velger rett og slett mindre og rimeligere biler. Og framover kommer de elektriske «småbilene» for fullt, og det vil påvirke bilvalget for mange, sier han.

Både i Asia og Europa vris produksjonen i økende grad mot mindre biler. Også her hjemme blir dette tydeligere. Samtidig er SUV en biltype stadig flere velger. Dette er biler som gjerne har høy bakkeklaring og sitteposisjon, relativt god plass, grei tilhengervekt og oftest med firehjulstrekk.

SUVEREN: Slik ser februar-salget ut. Tesla Model Y er med stor margin Norges mest solgte bil.

Neppe 100 prosent elbiler

Nå er 2025-målet mindre enn ett år unna, og da skal alle nye personbiler være nullutslippsbiler.

– Elbilandelen utgjør nå drøyt 90 prosent, og slik sett er vi i rute. Men om målet innfris hundre prosent, er usikkert. Vi tror at pluss/minus 95 prosent ved slutten av 2025 er mer sannsynlig, rett og slett fordi noen alltid vil trenge en bensin- eller dieselbil i dette utfordrende landet. Alt tyder uansett på at godt og vel ni av ti nye biler i 2024 vil være elbiler, sier Solberg Thorsen.

Video: Norges mest solgte – og det er med solid margin