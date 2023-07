Lille 500 har holdt fortet for Fiat i Norge i flere år, som eneste personbilmodell. Salget fikk et pent løft da den kom som ren elbil. Og nå er det klart for en storesøster som også bør ha muligheter til å bite fra seg her til lands.

Fiat har nemlig akkurat gått ut med nyheten om at de kommer med en litt større modell. 600e heter den. Bilen er 4,17 meter lang og har rekkevidde på over 400 kilometer. Ambisjonen er at den skal appellere til både bymennesker og de som vil på lengre turer.

Det søte liv ...

Og her spiller Fiat ikke overraskende på følelser: Her er noe av det de forteller oss om bilen:

Fiat 600e er ikonisk på utsiden og Dolce Vita på innsiden. Dolce Vita – det søte liv - er viktig i Italia og 600e skal lære deg italiensk livsstil. Med sitt kule design og funksjoner som fargeterapi og massasje, vil 600e oppleves med alle sanser.

Toppmodellen blir Fiat 600e La Prima, mens innstegsmodellen heter 600e (RED).

RETRO: Høy retrofaktor i interiøret, her kjenner vi også igjen flere detaljer fra 500.

54 kWt batteri

Fiat lover at bilen skal romme opptil fem personer, sluke mye bagasje og tilby alle sikkerhetssystemer som inngår i selvkjøring nivå 2.

Bagasjerommet tar unna 360 liter. Personlige eiendeler kan oppbevares i en smart tunnel mellom forsetene. Bilen er også utstyrt med motorisert bakluke.

Motor og batteri er velkjente komponenter fra Stellantis-konsernet som Fiat nå er en del av. Batteriet har en bruttokapasitet på 54 kWt. Motoren yter 156 hestekrefter og 260 newtonmeter. Det betyr at 600e ikke er noen vinner på hverken rekkevidde eller prestasjoner, men det er tydeligvis ikke poenget her.

HØYERE: Med lengde på 4,17 meter er dette en kompakt elbil, det litt høyreiste designet er bra for innvendig plass.

Røtter fra 50-tallet

600e kan ta imot inntil 100 kW ved hurtiglading og dette gjør at batteriet kan lades fra 20 til 80 prosent på ned mot 27 minutter, under ideelle forhold. Den kommer også med 11 kilowatt ombordlader.

600e tar navnet sitt fra den opprinnelige 600-modellen fra 50-tallet. Sammenlignet med 500e har den et skarpere utseende og en mer markant front. Her er det også mulighet for 18-tommers felger, svarte matte sidepaneler og hjulbuer. I logoen på støtfangeren bak finner du dekor med farger fra det italienske flagget.

Innvendig kan du velge mellom åtte farger, både på infotainmentskjermen og i kupéen. Setene er laget av syntetisk skinn med innsydde Fiat-monogram. Setene har også både varme og massasje.

Baksetet er delt 40/60 og det finnes flere ladeløsninger for telefoner osv.

PLASS: 360 liters bagasjerom er ikke verst bilstørrelsen tatt i betraktning. Fiat sier ikke noe om frunk, det kan tyde på at de ikke tilbyr noe sånt.

Fiat-appen

En 10,25-tommers skjerm har infotainmentsystem med trådløs Apple Carplay og Android Auto. Tilkoblet navigasjon fra TomTom er stemmestyrt, kartene oppdateres automatisk og viser tilgjengelige ladestasjoner på turen.

Noen funksjoner i bilen har du også tilgang til via Fiat-appen. Dette er for eksempel bruk av lys, horn, sentralåpning/lukking av dører, oppvarming eller avkjøling av kupéen.

Fiat 600e kommer altså i to varianter, (RED) og La Prima. 600e. (RED) er fortsettelsen av partnerskapet med organisasjonen (RED) som ble dannet i 2006 for å støtte kampen mot AIDS. Oppdraget strekker seg nå enda lengre med å støtte forebyggende arbeid mot sykdommer og gjøre behandling tilgjengelig for alle. Hovedfargen på 600e (RED) - er rød. Den finnes også i hvit og svart.

LEKNE: Legg merke til Fiat-logoene på setetrekkene. Fiat kjører nå hardt på det italienske og ønsker å fremstå som mer lekne enn tidligere.

Til Norge over nyttår

La Prima tilbyr mer utstyr, teknologi og komfort. Den er tilgjengelig i fire forskjellige farger som skal minne om italiensk naturlandskap: Sol, hav, jord og himmel.

Som kjent vil ikke Fiat lenger levere biler i fargen grå. Så det er ikke noe poeng å spørre forhandleren om det, hvis du er en av dem som foretrekker grått når du kjøper nybil..

600e er ventet til Norge over nyttår. Importøren sier ikke noe om hva bilen vil koste , men her er det nok grunn til å vente at de vil prise aggressivt.

