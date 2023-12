Hvert år selges det rundt en halv million brukte biler i Norge. Kjøper eller selger du bil privat, gjelder kjøpsloven. Skjer det via en forhandler, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder, og fra nyttår kommer det store og viktige endringer.

– Det blir ikke lenger lov til å selge en bil «som den er». De fleste biler selges med dette forbeholdet i dag, noe som gjør det vanskelig å klage på feil. Derfor er vi svært fornøyde med at bilkjøperne er hørt på dette viktige punktet. Nå må selger opplyse om alle feil på bilen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Ansvar i to år

I tillegg får bruktbil-kjøperne bedre beskyttelse dersom det dukker opp feil med bilen etter kjøpet. Nå blir det slik at feil som oppdages inntil to år etter kjøpstidspunktet, antas å ha vært der ved overtakelsen. Hittil har dette vært seks måneder. Forhandlerne får også færre forsøk på å rette feil, og det skal bli enklere å få hevet kjøpet. Forhandleren må nå bevise at mangelen er uvesentlig.

– At feil vil anses å ha vært til stede i opptil to år, er en viktig endring og et av punktene vi har jobbet for. Når retten til heving også styrkes, gir det forbrukerne betydelig bedre trygghet. Nå må forhandleren forklare eller sannsynliggjøre at feilen ikke var der ved kjøpet. Bevisbyrden er lagt tydelig hos bilforhandleren, sier Sødal, i en pressemelding.

(Foto: NAF)

Nye app-regler

En annen viktig endring er at bilens app nå vil anses som en del av kjøpet. Mange moderne biler har en app som du må ha tilgang til for å få full nytte av alle funksjoner.

– Utgangspunktet må være at appen har samme levetid som bilen, og tilgang til appen følger bilkjøpet. Hvis dette ikke er tilfellet, må forhandler opplyse om dette. Det er en viktig presisering i loven, og vil gjelde stadig flere bruktbiler fremover, sier Sødal.

Illustrasjonsfoto.

Du kan få større ansvar

Endringene i loven er viktig både om du skal kjøpe eller selge bil. For samtidig som bilkjøperne får bedre rettigheter, vil du få større ansvar dersom du selger bilen gjennom kommisjon eller formidlingssalg.

– Selger du gjennom en forhandler, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder, og da har kjøperen bedre rettigheter enn om du selger privat. Du påtar deg med andre ord et større ansvar for feil ved bilen, og det kan slå tilbake på deg som selger. Med denne skjerpelsen blir det mindre grunn til å selge biler gjennom formidlingssalg og kommisjon, avslutter Nils Sødal.

Dette er de viktigste endringene: Forbrukerkjøpsloven endres fra 1. januar 2024. Det vil ikke lenger være mulig å ta et generelt forbehold om at en gjenstand «selges som den er». I stedet må selger spesifikt opplyse om forhold som avviker fra alminnelige krav om kvalitet, funksjonalitet mv.

Feil som avdekkes innen to år etter kjøpstidspunktet blir nå antatt å ha vært der ved overtakelsen. Hittil har dette kun vært 6 måneder.

Forhandlers adgang til å rette mangler har blitt snevret inn. Det blir nå en regel om ett utbedringsforsøk, mot tidligere to. Det er fortsatt slik at flere forsøk kan skje hvis rimelig, men dette innebærer en skjerpelse.

Hevingsadgangen er ment å utvides ved at det nå er forhandler som må bevise at mangelen er uvesentlig.

I et hevingsoppgjør må gjenstanden returneres til selger. Det har tidligere ofte blitt spørsmål om hvem som skal dekke kostnadene med dette.

Appen til bilen blir nå sett på som en del av kjøpet. Det tas inn regler for varer som krever programmer eller apper for å fungere som normalt, blant annet om klageretten på og varigheten av appene, regler om oppdateringer mv. Mange biler krever at appen fungerer for at du skal ha full nytte av funksjonene.

