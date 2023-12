I en tid der nesten alt handler om elbiler i det norske nybilmarkedet, har Ford akkurat introdusert en modell som går på tvers av det meste.

Deres Bronco er en 4,8 meter lang og firkantet bil i den klassiske offroad-klassen. Den har røtter tilbake til 1965, har design som en murstein, en rekke karosseridetaljer som kan tas av, ekstrem framkommelighet og ikke minst: En V6-motor på 2,7 liter og 330 hestekrefter under panseret.

Og så var det prislappen: Den er på ganske hinsides 1,781 millioner kroner.

Med det kunne Ford nesten ikke fått større kontrast til bilen som står for det aller meste av salget deres i Norge nå: Elektriske Mustang Mach-E.

Ikke fortelle de ansatte...

Samtidig er Bronco også det perfekte valget for dem som vil ha kostbar offroader, men som ikke har lyst til å fortelle naboer (eller gjerne ansatte) at de har brukt så mye penger på bil.

De siste årene har mange nordmenn snobbet opp med bilvalget. Men det er fortsatt en god del som ønsker, eller føler de trenger, å gjøre det motsatte.

Og så er det ingen tvil om at målgruppa for denne bilen er folk med over gjennomsnittet sans for amerikansk bil. Dem er det ikke rent få av i Norge.

Vi har allerede fått satt Bronco på prøve i en tøff offroadløype. Nå har vi bilen på test, den er ikke veldig langt unna.

SKILLER SEG UT: Særpreget front, dette ligner egentlig ikke på så mye annet på nybilmarkedet akkurat nå.

Merkes mindre

Hva får de så her? Jo, en bil som altså handler om solide offroadegenskaper. Bronco har blant annet ekstrem lang fjæringsvei. Hvorfor er det viktig? Jo, fordi det gir mulighet til å kjøre i svært krevende terreng.

Om ikke opp i trærne, skal du i alle fall trygt kunne ta med deg Bronco ut i skogen, i offroadløypa eller kanskje ut i det private jaktterrenget ditt. Og du skal ikke risikere noe så pinlig som å sette deg fast og måtte be om hjelp. Her er det sperrer og lavgir og en rekke hjelpemidler som skal bidra til å unngå det.

Når du ikke kjører i terrenget da? Bronco er en grovbygget bil og det merkes også ute på veien. Men, det merkes mindre enn vi hadde forventet. Ford-ingeniørene har klart å få til et bra kompromiss her. Du kjenner at det er litt mer motstand i drivlinjen enn det er i en tradisjonell SUV. Det bråker også en del mer, i hovedsak handler det om vindstøy. Det avtagbare taket slipper inn litt lyd. Og en nesten loddrett frontrute bidrar også til mer støy og som vi får erfare underveis: Gode sjanser for steinsprut.

Men plagsomt er det ikke. En konkurrent som Jeep Wrangler er klart mer primitiv.

DASHBORD: Interiøret er særpreget, samtidig som det skal tåle røff behandling. Det skal ikke være nødvendig å ta av arbeidshanskene for å kjøre bilen.

Arbeidshanskene på

Komforten er grei på landevei og motorvei. I bykjøring merkes det mest av alt at bilen er stor og ikke akkurat smetter inn i trange luker. Og så kjennes fartsdumper veldig godt. Over dem trives ikke Bronco så bra.

Grovbygget er forresten også interiøret. Trenden med å få bort flest mulig knapper og brytere har ikke nådd utviklerne av Bronco. Her er det massevis av dem, mange på en størrelse som gjør at du fint kan betjene dem med arbeidshanskene på. Sånn skal det være!

Utstyrsmessig står den ikke tilbake for noen av konkurrentene. Det er slutt på at biler som dette skal være nedstrippet og spartanske.

ROMMELIG: Bagasjerom på 546 liter er bra, her kan du enkelt og stable i høyden når det trengs.

Ikke lett å sammenligne

Plassen er svært god foran, bakseteplassen holder også for to voksne, men her merkes det at ekstrem plassutnyttelse ikke har vært så høyt på agendaen. Bagasjerommet svelger unna 546 liter. Den ekstremt firkantede formen gjør også at du virkelig kan stable i høyden. Da får du med deg MYE.

Å sammenligne Bronco med konkurrenter er sannelig ikke lett. Jeep Wrangler er nok den mest opplagte på det norske markedet i dag, men prismessig er de langt fra hverandre. Wrangler har blitt ladbar hybrid og koster fra 999.000 kroner som femseters personbil. Den differansen er drøy!

NOE FOR SEG SELV: Bronco har ikke mange konkurrenter i det norske bilmarkedet anno sent 2023. Enten er de billigere – eller så kommer de fra premiummerker og har langt høyere luksusfaktor.

Lyst og mulighet

Så er det to biler til som absolutt bør være med i vurderingen: Land Rover Defender og Mercedes G-Klasse. Begge har kommet i ny utgave de siste årene og begge har gått fra å være relativt primitive offroadere til å bli luksus-SUVer i røff innpakning. Begge framstår også som langt mer luksuriøse enn Bronco, det gjelder også kjøreegenskapene på vei.

Hvis du skulle ha behov for å forsvare innkjøp av en Bronco ut fra fornuftshensyn, tror vi derfor du skal slite big time (som de sier i USA). Men så er da dette en bil særdeles langt ute på siden av fornuftsskalaen.

Bronco kjøper du fordi du har lyst på den. Og fordi du har muligheten til å bruke nesten 1,8 millioner på ny bil. Den kombinasjonen blir ikke feil i våre øyne.

