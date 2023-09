Nybil-salget i Norge går trått om dagen. Men for Tesla er det fremdeles full fart.

Model Y er Norges klart mest solgte bil så langt i år – med rett over 17.000 nybil-registeringer, ifølge Elbilstatistikk.no.

Tidligere i år dukket også en helt ny variant av Norgesfavoritten opp. Vi snakker om den billigste Model Y – med bakhjulsdrift.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med ny drivlinje. Du finner en mer grundig test av Model Y her.

Hva er dette?

I motsetning til Model Y Long Range og Model Y Performance, har denne utgaven altså kun drift på bakhjulene og én motor.

Batteripakken er også mindre, med en kapasitet på 65 kWt. Det betyr at rekkevidden går fra 565 kilometer på Long Range til 455 kilometer på denne.

Model Y med bakhjulsdrift er ikke like sterk som sine søsken. Her må du klare deg med 299 hestekrefter. I tillegg er ladehastigheten redusert fra 250 kW til 170 kW.

Til gjengjeld speiles dette i prisen. Tesla Model Y med bakhjulsdrift koster fra 431.844 kroner, som inkluderer moms, vektavgift, leveringsomkostninger og vrakpant.

Long Range koster til sammenligning fra 517.719 kroner. Skal du ha verstingen må du bla opp 561.215 kroner.

Den billigste elbilen får viktig nyhet

INKLUDERT: Hvit lakk er standard og inkludert i prisen. Ønsker du andre farger, koster det fra 10.000 kroner og oppover.

Hvordan fungerer det?

Selv om rekkevidden er kortere, holder 455 kilometer for de fleste.

I kjent Tesla-stil er også drivlinjen på denne bilen effektiv. Ved rolig landeveiskjøring har vi et forbruk på bare 12,5 kWt/100 kilometer.

At billigste Model Y leverer på dette området, fikk Broom også bekreftet under sommerens rekkevidde-test sammen med NAF og Motor. Etter 449 kjørte kilometer, landet vi på 12,9 kWt/100 kilometer, som faktisk var lavest av alle de 32 bilene.

NØYTRAL: Det er ikke mange WOW-faktorer over designet på Model Y.

Selv om denne versjonen er drøyt 85.000 kroner rimeligere enn Model Y Longe Range, er det ikke slik at Tesla har spart inn på for eksempel interiøret. Her får du den samme opplevelsen som i de dyrere versjonene.

Vi må også nevne at lydanlegget i bilen er best i klassen. Faktisk også langt bedre enn mange dyrere premiummerker. (Vi har nylig kjørt BMW M3 Competition til 1,6 millioner kroner. Her leverer Tesla til drøyt 400.000 langt bedre lyd fra anlegget.)

299 hestekrefter høres kanskje ikke så imponerende ut i Tesla-sammenheng. Men sannheten er at det holder i lange baner under norske forhold. Vi savner aldri mer effekt. 0-100 km/t er oppgitt til 6,9 sekunder.

Minus?

Model Y er en god bil å kjøre, men det er én ting som irriterer oss litt. Det handler om fjæringskomforten, spesielt i byen eller på dårlige veier. Vi synes bilen rett og slett er hakket for stivt satt opp.

Noen vil nok savne litt mer hverdagskomfort... Setene er heller ikke blant de beste i klassen.

Med kun drift på bakhjulene sier det seg selv at fremkommeligheten på vinteren ikke blir like god.

Skoda har truffet blink med sin nye el-SUV



TECH: Plassen er god både foran og bak. Tech-faktoren er skyhøy. Nå kan du også programmere en valgfri snarvei ved å holde inne venstre scrollehjul på rattet. For eksempel justere temperaturen på klimaanlegget.

Konklusjon

Klarer du deg uten firehjulsdrift, er det mye penger å spare på å velge denne versjonen.

Her får du fremdeles god rekkevidde, lavt forbruk, rikelig med plass og markedets beste ladenettverk.

Model Y med bakhjulsdrift er kort og godt mye bil for pengene. Hvis du ikke er fullstendig avhengig av firehjulsdrift, eller brennkjapp akselerasjon, er dette det mest fornuftige valget.

Tesla Model Y – så langt kom den i rekkevidde-testen

KJØRER BRA: Model Y leverer gode kjøreegenskaper. Men er du ute etter best mulig komfort, er det kanskje ikke bilen for deg.

Tesla Model Y RWD Motor: Elektrisk

Effekt: 299 hesrekrefter

0-100 km/t: 6,9 sekunder

Toppfart: 217 km/t

Rekkevidde: Inntil 455 kilometer

Ladehastighet: Opptil 170 kW

Hengervekt: 1.600 kg

Bagasjerom 854 liter

Frunk: 117 liter Pris: Pris fra: 431.844 kroner UTSTYRSLISTE TESTBIL: Premium lydsystem (standard)

Varme i alle seter, ratt og vindusviskere (standard)

Glasstak med UV og infrarød beskyttelse (standard)

Autosteer og Traffic Aware Cruise Control (standard)

Premium interiør i helsvart (standard)

Tilhengerfeste som kan trekke opptil 1600 kg (standard)

Pearl White Multi-coat lakk (Standard)

19’’ Gemini-felger (Standard)

Her er det stopp for storselgeren i rekkevidde-testen: