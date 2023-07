Musk etter rekordtall: – Det kan komme flere priskutt

Det går helt greit for Tesla om dagen.

Onsdag la bilprodusenten fram omsetningstallene for andre kvartal. De viste inntekter på 24,93 milliarder dollar, eller nesten 250 milliarder norske kroner med dagens kurs.

Fortsetter de slik, kan det alså ligge an til en omsetning på én billion kroner i år, eller 1.000.000.000.000 kroner.

Les også: Her er Tesla, Volvo og Polestar på bunn

Tjener mindre per bil

Overskuddet var på småpene 2,7 milliarder dollar, eller rundt 27 milliarder norske kroner. Det er en solid økning på hele 20 prosent fra i fjor.

Den store økningen i overskudd skyldes først og fremst økt bilsalg. Profittmarginene er nemlig lavere, melder CNBC. Det betyr at de tjener mindre penger på hver bil de selger nå enn for et år siden.

En hovedårsak er de omfattende priskuttene bilprodusenten gjennomførte tidligere i år, på flere av sine mest populære modeller.



Hvor mange biler de solgte oppgir Tesla ikke, men tidligere denne måneden opplyste de om at de hadde produsert 479.700 biler og levert 466.140 biler i 2. kvartal. Tesla har et uttalt mål om å levere 1,8 millioner kjøretøy i år.



FOLKEFAVORITT: Tesla Model Y er Norges desidert mest populære bil for tiden. I januar ble innstegsmodellen (bildet) 120.000 kroner billigere.

Kan komme flere priskutt

Konsernsjef Elon Musk signaliserte samtidig at han vil kutte prisene igjen på elektriske kjøretøy i «turbulente tider», selv om det vil gå ut over marginene.



– Jeg tror det er fornuftig å ofre marginer til fordel for å lage flere kjøretøy. Hvis makroøkonomiske forhold ikke er stabile, vil Tesla måtte senke prisene, sa han i forbindelse med framleggingen av tallene.



– Vi er inne i det jeg vil kalle turbulente tider. En dag ser det ut til at verdensøkonomien faller fra hverandre, neste dag er det bra. Jeg vet f... ikke hva som skjer, sa Musk.



Tesla-aksjen falt nesten 5 prosent etter uttalelsene, skriver Reuters.

Utsatt gang på gang: Nå er Tesla i gang med Cybertruck

Priskuttene som ga konkurrentene hakeslepp

Tesla har rystet bilindustrien med omfattende priskutt på flere av sine modeller i år. Særlig priskuttene som kom i januar, der Model Y ble inntil 120.000 kroner billigere her i Norge, tok bransjen fullstendig på senga.

Mange trodde det var et kortvarig stunt for å blåse opp salget, i stedet har konkurrentene måtte foreta det ene priskuttet etter det andre det siste halvåret, for å prøve å møte konkurransen mot det amerikanske lokomotivet.

Model Y, som allerede var Norges mest solgte bil på det tidspunktet, har de siste månedene parkert all konkurranse. Så langt i år er det registrert over 15.000 eksemplarer av bilen i Norge – mer enn tre ganger flere biler enn nummer to på lista, Volkswagen ID.4.

Tesla Model Y ble dessuten verdens mest solgte bil i 1. kvartal i år, ifølge analyseselskapet JATO Dynamics. Det er første gang en elektrisk bil topper denne lista. Bak Model Y fulgte ikke mindre enn fire modeller fra Toyota, alle med forbrenningsmotor.

Brukt Model 3 har blitt 100.000 billigere fra i fjor høst

Hvor langt går den billigste utgaven av Model Y? I vidoen under får du svaret: