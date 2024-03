Det begynner å bli lenge siden Elon Musk første gang fortalte til investorene at Tesla planlegger en innstegsmodell med en prislapp på under 25.000 euro. Modellen, som de fleste forventer vil bli kalt Model 2, har siden blitt utsatt flere ganger.

I januar kom imidlertid nyheten om at Tesla planlegger produksjonsstart i juni 2025, og at de ser for seg at dette skal bli en skikkelig folkebil.

Noe annen betegnelse finnes knapt: Tesla har nemlig et hårete mål om 42 millioner solgte eksemplarer i modellens levetid. Det vil i så fall bety dobbelt så mange som antall solgte Volkswagen Boble.

Bekrefter: Skal bygges i Berlin

Tesla holder ofte kortene tett til brystet hva angår fremtidige planer, og det blir derfor ofte mange spekulasjoner rundt modeller og oppdateringer. Nylig meldte for eksempel flere medier at Model 2 kan ligge flere år fram i tid, men under et besøk på Tesla-fabrikken i Berlin tidligere denne uken, bekreftet Musk at innstegsmodellen er på trappene.

Han bekreftet videre at Berlin-anlegget skal utvides, for å produsere denne for det europeiske markedet. Anlegget skal også klargjøres for produksjon av Semi – den store lastebilen fra Tesla med 800 kilometer rekkevidde. Det skriver den tyske forretningsavisen Handelsblatt.

Musk har tidligere sagt at det er fabrikken i Texas som skal ta seg av produksjonen av innstegsmodellen i starten. Målet skal være å produsere hele 10.000 biler i uken.

KOMPAKT: Her er en av mange designskisser som har blitt vist av den nye innstegsmodellen Foto: Tesla

Tøff konkurranse

Model 2 (hvis det blir navnet) melder seg dermed på i den tøffe kampen om førstegangskjøpere og kjøpere i markeder der befolkningen har lav kjøpekraft.

Her vil de møte stor konkurranse fra blant andre Volkswagen ID.2, Citroën ë-C3 og Renault 5 – for å nevne noen kandidater, i tillegg til et kobbel av kinesiske biler i samme prisleie.

Fredag kom også nyheten om at Skoda også melder seg på i kampen, med modellen Epiq. Den kan du lese mer om her.

