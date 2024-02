Motstrøms? Her er Norges dyreste dieselbil

Bilsalget i Norge går veldig raskt mot 100 prosent elektrisk. Allerede i januar besto over 92 prosent av nybilsalget av elbiler. Vi har kommet dit raskere enn de fleste kunne forutse.

Likevel er det fremdeles noen som sverger til forbrenningsmotorer. Ikke minst er diesel fortsatt attraktivt på bruktmarkedet.

Men hvor mye koster egentlig den aller dyreste dieselbilen på Finn.no? Vi sjekket – og fant en bil som vi tror mange gjerne kunne tenke seg ...

Nå som det nærmer seg påske og mange skal på hytteferie, er SUV veldig i tiden. Så hva passer vel da bedre en nye Range Rover med en bamsesterk dieselmotor på 350 hestekrefter?

Spesialutgave

Vi kan jo legge til at det er snakk om en LWB-utgave. De bokstavene står for Long Wheel Base – altså forlenget akselavstand. Dette er vel farlig nær å kalles en monster-SUV. Bare sjekk bildet i annonsen – den skiboksen ser jo alt for liten ut for bilen!

Pris? Forhandleren ber om 2.790.000 kroner. Ouch!

Men så er det også Autobiography-modellen – som betyr lassevis av utstyr. Inkludert er for eksempel 23 tommers felger på sommer- og 22 tommers felger på vinterhjulene, massasje i setene, sju seter, justerbart luftunderstell, utvidet skinnpakke, servolukking av dørene og noe som heter Cabin Air Purification Pro. Ikke spør ...

SVÆRT BIL: Skiboksen ser egentlig for liten ut ... (Faksimile: Finn.no)

Og ja, selvsagt er det hengerfeste. Hvor mye den kan trekke? Hele kommunen du bor i, sannsynligvis. Men i vognkortet står det maks 3,5 tonn.

Komfort-konge

2023-modellen har faktisk rukket å rulle 6.000 kilometer siden den ble registrert første gang i september i fjor.

Det har nok vært komfortable kilometer. Dette er nemlig hva vi skrev etter vårt første møte med nye Range Rover:

Følelsen av luksusbil underbygges av svært lavt støynivå. Faktisk skal bilen være 24 prosent stillere innvendig enn forrige generasjon, som på ingen måte er noen bråkebøtte. Det skyldes i stor grad utstrakt bruk av støykansellering. Legg til særdeles komfortable og justerbare-alle-tenkelige-veier-seter og dette er å kjøre på første klasse.



ROMSLIG: I baksetet er det svært god plass – og bak disse setene er det altså en tredje seterad.

Rekkevidde og krefter

I forhold til alle elbilene har denne bilen bedre rekkevidde. Selv med en kraftig, tre-liters V6-motor er nemlig denne relativt nøysom med forbruket.

Lenge var forresten diesel det fornuftige valget om du kjøpte Range Rover. I 2015, for eksempel, stod dieselmotorene for nesten halvparten av salget.

Neste år forventes det at andelen av det totale salget i verden er nede i 10 prosent.

Synd, for diesel passer perfekt for denne biltypen. Det enorme dreiemomentet er den beste venn når du skal ut på tur.

Lyskryssudellen taper du nok mot elbilene – men 0-100 km/t på rundt seks sekunder er slett ikke noe å kimse av.

DIGITALT: Interiøret domineres nå av skjermer, også i Range Rover.

Sjekk, sjekk, sjekk

Vanligvis gir vi beskjed om at du må sjekke nøye før kjøp av en bruktbil. Spesielt når det er snakk om en Range Rover.

Men med en så ny bil, burde det meste være på stell. Når man i tillegg kjøper av en merkeforhandler, og det er over 4,5 år igjen av nybilgarantien, skal du være ganske trygg.

Så da er det vel bare to ting som står igjen: Sjekke om bankkontoen er romslig nok – og deretter at garasjen er stor nok. Målene: Lengde 525 centimeter, bredde 220 centimeter og høyde 187 centimeter.

Hvis tallene stemmer, og følelsene er på plass, så er det bare å kjøre på. For som vi konkluderte med i testen:

Det finnes mange rasjonelle grunner for å kjøpe noe annet enn en Range Rover, ikke minst her i elbillandet Norge. Mer enn noen gang er dette en bil du kjøper med hjertet.



PS: Veldig mye å tjene på å handle brukt, er det ikke. Bestiller du en helt ny utgave med mye av den samme spekken, ender du på rundt 2,8 millioner kroner.

