Det som startet som «Kjør for livet» i 2009, er i dag kjent som «Drive». Denne organisasjonen ble etablert som en løsning på sosiale problemer i samfunnet ved å gi positiv drive og inspirasjon til unge som trenger dette mest. I dag finnes Drive i 83 kommuner over hele landet, fra Grimstad til Karasjok, og engasjerte i 2022 hele 6.613 barn og unge på forskjellige måter og nivåer – men hele tiden med fokus på samhold og mestring.

– De fem viktigste årsakene til etableringen av Drive-konseptet er å redusere og forebygge utenforskap, psykiske vansker, trafikkulykker og kriminalitet, og å forebygge voldelig ekstremisme, sier Knut Ove Børseth, grunnlegger og eier, til Broom.

Han startet Kjør for livet høsten 2009, da han kom hjem til Melhus sør for Trondheim som nybakt Europamester i rallycross.

Fartslysten

– Det var en helt magisk følelse jeg hadde etter å ha lyktes i EM. Her hjemme ble jeg møtt av ungdommer som savnet den samme mestringsfølelsen, og som manglet et lag å høre til på – slik motorsport hadde blitt det for meg.

– Her møtte jeg 17 unge mennesker som hadde møtt opp hjemme for å få autografen min. Med den opplevde de å bli sett, før de satte seg inn i rånerbilene i teamdrakten vår og kjørte til Trondheim. Så visste jeg at de skulle leve ut fartslysten sin på steder der de kanskje ikke burde gjøre det.

RALLYCROSS-NM: Knut Ove og ambassadørene Andrine Rafoss og Marcus Myrseth deltar alle i årets rallycross-NM. Foto: Privat

Redder liv

– Jeg forsto dem, for jeg var selv en urolig sjel i unge år, men flaks i foreldrelotteriet og motorsporten ble redningen for min del. Det var her det startet, med at jeg begynte å tenke på et opplegg som kunne ta vare på disse uorganiserte ungdommene på en trygg og riktig måte. Det var oss de skulle vært med hos, med den sikkerhetstenkningen og positiviteten som følger motorsporten.

– Det var der motor- og mekkeklubben Kjør for livet oppsto, det som nå er kjent som Drive, forteller Børseth.

– Vi måtte til å begynne med finne de støttepersonene de sårt trengte. Husk at det er enkelt å henge mye negativt på ungdom med motorinteresse og fartsglede. I stedet for å bidra til ulykker viser vi nå hvordan motorsporten faktisk redder liv og skaper sikrere trafikk, legger han til.

Bedre hverdag

– Hvordan forklarer du det siste?

– Kjøring på bane har hatt en veldig god innflytelse på min egen trafikksikkerhet. Det er aldri feil å være god i noe, men det må kanaliseres gjennom et lag. Slik får man kunnskaper som kan omsettes direkte i trafikksikkerhet. Det er fristende å henvise til Go’fot-teorien til Nils Arne Eggen – det å gjøre hverandre gode.

Så er det slik at kunnskap - også i motorsport - alltid kan misbrukes, men dem det gjelder for, må politiet ta hånd om. De positive virkningene av engasjement i motorsport bekreftes også av dokumentasjon fra SINTEF. Det er bevist at Drive har stor betydning for å styrke trafikksikkerhet, god psykisk helse og en bedre hverdag for de unge som har det vanskeligst, understreker Knut Ove Børseth.

MOTOR: I Kjør for livet-programme handler fortsatt mye om motor og mekking. Foto: Privat

Stort behov

– Drive-konseptet omfatter fire forskjellige programmer. For 12 – 25-åringer finnes Kjør for livet og Drive Camp, og så er det WePlay og FerieCamp for barn på 5. – 7. trinn. I 2022 deltok altså 6.613 barn og unge i disse programmene.

– Et imponerende tall – er behovet faktisk så stort?

– Det er nok enda mye større, så vi har jobb nok fremover, svarer han.

– Det er ikke bra at det er så stort behov for slike tjenester, men dessverre økte det nok litt ekstra under pandemien. Den generelle samfunnsutviklingen gir større behov for skreddersøm for å ivareta den enkelte. I dette bildet blir samarbeidet med organisasjoner som Drive enda viktigere i kommunene, understreker Knut Ove Børseth.

Må «gå rundt»

– Hvordan går dette rundt økonomisk?

– Drive er en non-profit-virksomhet, så hos oss er det en firedoblet bunnlinje der andre registrerer enten tap eller gevinst. Her handler det om mest mulig aktivitet for flest mulig, påvirkning på omgivelser og effekt i samfunnet – ikke minst den målbare effekten tilbake til lokalsamfunn.

Men det er klart – vi må «gå rundt» økonomisk for å kunne levere. Og all inntekt går til utvikling av nye programmer. For ungdommene som deltar er det alltid gratis, fastslår han.

MESTRING: I Drive-organisasjonen finner ungdommene et miljø som fremmer samhold og mestring. Foto: Privat

– Må være både kule og gode

– Med mer enn 120 hel- og deltidsansatte skal det inntekter til for å holde aktivitetsnivået oppe. Derfor har Drive driftsavtaler med kommunene, enten bare kommunen, eller eventuelt kommune sammen med fylkeskommune eller sammen med annen aktør.

– Gjennom den perioden Kjør for livet/Drive har eksistert har organisasjonen utviklet seg til en helprofesjonell aktør med veletablerte systemer for dokumentasjon og kvalitetssikring, blant annet i samarbeid med SINTEF og Det norske Veritas.

– I Drive har vi nå en veletablert faglig plattform. Men vi må passe oss for å bli «verdensmestere. Det som er avgjørende, er at ungdommene vil være med hos oss, og da må vi være både kule og gode, fastslår Knut Ove Børseth.

God på relasjoner

– I dette ligger også behovet for å trekke inn stadig nye og gode rollemodeller – Børseth nevner Marcus Myrseth og Andrine Rafoss som to gode eksempler på forbilder de unge kan identifisere seg med.

Hva så med alle de ansatte som skal drifte Drive-systemet, for her trengs det selvsagt også fornyelse av og til?

– Det vi ønsker oss til Drive er voksne som kanskje «har vært der selv», og dermed vet litt om hvor skoen trykker. Så må man være en god praktiker, være god på relasjoner og ha et sterkt ønske om å ville gjøre en forskjell. Det faglige kan vi uansett bidra med fra hovedkontoret, forteller han videre.

DRIFTIGE: Jeanette Sørmoen-Børseth og Knut Ove Børseth drifter en profesjonell organisasjon med utløpere over det meste av landet. Foto: Frank Williksen

Og hovedkontoret, det er å finne på Børseth gård på Ler i Melhus kommune. Her har sju fulltidsansatte jobben sin. Gården er omregulert til kombinasjonsdrift med Melhus kommune, slik at 40 mål kan benyttes til aktivitetsformål så lenge Drive holder til her.

Hvilken aksept Drive har fått i samfunnet kom det for øvrig en sterk bekreftelse på forleden. Da meldte Kong Harald sin ankomst til Skaun for å besøke den beste Kjør for livet-klubben tirsdag 25. april. Dessverre valgte Kong Vinter å ta en ekstrarunde i Trøndelag akkurat denne dagen – så kongebesøket må vente...

