Bruktbilkjøp er fortsatt en gjenganger i klagesaker hos Forbrukerrådet og i Forbrukerklageutvalget. Uenigheten kan dreie seg om forskjellige sider ved bilkjøpet, noe som viser at fallgruvene er mange.

Slett ikke alle klager får medhold, men mange gjør det – helt eller delvis. Det er likevel ikke veldig langt mellom sakene der noen «har prøvd seg» på å få bruktbilen litt billigere til syvende og sist.

Så er det en del saker midt imellom – saker der klageren får medhold, men bare et stykke på vei. Østlendingen som kjøpte en brukt Audi hos en bilforhandler på Sørlandet er et godt eksempel på dette.

Skift motor!

Det hele startet såpass langt tilbake som senhøsten 2016, da den nevnte østlendingen skrev kontrakt på en Audi A4 Allroad 2010-modell. Bilen var på det tidspunktet kjørt 82.000 kilometer, og kjøpesummen var 299.000 kroner, ferdig registrert.

Det ruslet og gikk uten de store begivenhetene i nærmere fire år, men høsten 2020 stoppet bilen – og nærmeste merkeverksted kunne konstatere at her var det motorhavari, rett og slett.

Det var «riper i kamaksellagre, alle innsugsventiler var bøyd, det var mye brent olje på stempler - og det var merker på stempel etter ventiler og andre gjenstander. Registerkjedet hadde strukket seg og hoppet over noen tenner til kamaksel,» fremkom det, med anbefaling om å skifte motor som konklusjon.

ELEGANT: En gjennomført stilig og funksjonell førerplass som oser premium. Foto: Audi

Bilteknisk konsulent

På fakturaen for denne diagnosen sto det 17.243 kroner. Klagerens advokat reklamerte til innklagde med krav om heving av kjøpet – et krav som fra innklagdes side, ikke uventet, ble avvist.

Til Forbrukertilsynets behandling av saken la klageren frem en oversikt over bilens historikk, i tillegg til en rapport fra en bilteknisk konsulent. Konsulentens oppgave var å vurdere mulige årsaker til motorhavariet i Audien, som på skadetidspunktet var kjørt 166.000 kilometer.

Mye på verksted

Konsulentens rapport fortalte blant annet følgende: «Verkstedhistorikk viser at bilen i hovedsak har fulgt det service- og vedlikeholdsprogram som fabrikken foreskriver.

Verkstedhistorikk viser også at det ved jevne mellomrom er anført 1 l. Longlife olje utenom servicene, noe som indikerer at motor har brukt/forbrent olje. Verkstedhistorikk fra før bilen ble kjøpt i 2016 viser også etterfylling av olje. Har også sett på verkstedhistorikk fra bilen var ny, den har etter mine vurderinger vært inne på verksted for diverse reparasjoner langt flere ganger enn det en skal forvente av dette produktet, som markedet karakteriserer som et kvalitetsprodukt.»

LETTLASTET: I Audi A4 stasjonsvogn - Avant - er bagasjerommet overraskende stort - og har en form som gjør det lett å laste effektivt. Foto: Audi

Konklusjon

«Kan ikke se at mangelfullt vedlikehold kan være årsak til at registerkjede hopper over og medfører motorhavari. Registerkjedet er et innelukket kjede som det ikke er noe vedlikehold av, og som skal holde langt over det som denne bilen er kjørt.

Kan heller ikke se at bruk eller bruker av bilen kan ha forårsaket dette. Jeg kan ikke se noen annen årsak til skaden enn at det har vært en svakhet i kjede/kjedestrammer», skriver konsulenten til slutt. Fakturaen lød her på 6.000 kroner.

Kjent i bransjen

Fra innklagde ble det anført at overskridelse av to serviceintervaller med henholdsvis 2.878 og 1.548 kilometer kunne ha forårsaket skaden, noe den biltekniske konsulenten avviser:

«Det er nesten aldri at en service blir utført nøyaktig på det km-tall som fabrikken foreskriver, det vil bestandig være litt pluss/minus, og her er det godt innafor det som er normalt. Dette har derfor ikke noe med den skaden som her har inntruffet å gjøre. Det er kjent i bransjen at dette er et problem som inntreffer på denne motoren enkelte ganger når den er kjørt fra 110.000 km og oppover,» skriver han.

DESIGN: Audi A4 har et vellykket design, er de fleste enige om. Foto: Audi

Skal holde lenger

Hvorom allting er – klageren fikk bilen satt i stand med bruk av en overhalt byttemotor, til en kostnad på 96.785 kroner.

Dette ble også fremsatt som et krav til erstatning, siden han mente at bilen var i dårligere stand enn han hadde grunn til å forvente, og at «en produksjonssvakhet/skjult mangel ikke skal overføres til forbruker og at motoren må anses for å være et kvalitetsprodukt som forventes å ha betydelig lengre holdbarhet. Videre anfører klageren at registerkjede skal holde i bilens levetid.»

Klageren krevde også erstattet utleggene til diagnose og bilteknisk konsulent.

Svakhet

Innklagde avviste kravet, og mente i tillegg at klageren hadde reklamert for sent, og at «et eventuelt mangelskrav dermed er tapt.»

Noen enighet kom det ikke ut av Forbrukertilsynets forsøk på megling, og saken havnet derfor i Forbrukerklageutvalget til avgjørelse. Utvalget fastslo innledningsvis at «reklamasjonen er rettidig.»

Etter å ha vurdert det som foreligger av dokumentasjon og sakkyndige uttalelser i saken, har utvalget kommet til at «den sannsynlige årsaken til feilen var en iboende svakhet i kjede/kjedestrammer.

SEDAN: Audi A4 ser bra ut som sedan også, men det er stasjonsvognen de fleste har valgt. Foto: Audi

Erstatning

Utvalget legger til grunn at en iboende svakhet er en produksjonsfeil, som kan tilbakeføres til produksjonstidspunktet. Etter utvalgets syn er det dermed sannsynliggjort at feilen var til stede på leveringstidspunktet, selv om den iboende svakheten først realiserte seg i at registerkjedet «hoppet over» etter 4 år.»

Forbrukerklageutvalget kom under tvil til at forholdet utgjorde en mangel, og tilkjente derfor klageren erstatning med i alt 73.243 kroner.

Dette betyr at erstatningskravet for motorutbedringen ble tilnærmet halvert, ned til 50.000 kroner. I tillegg ble det tilkjent erstatning med i alt 23.243 kroner til dekning av diagnose ved motorhavariet og den biltekniske rapporten.

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

