Den amerikanske bilprodusenten Fisker har store økonomiske problemer for tiden. Konkurs-trusselen er høyst reell, og med dette som bakteppe har prisene på den eneste modellen – SUV-en Ocean – blitt kuttet med opptil 200.000 kroner.

Selv om det ser bekmørkt ut for merket, registreres det fortsatt nye Fisker Ocean her i landet, selv om det er snakk om små antall. Går det galt for fabrikken, er det likevel lite trøst å hente i at man har kjøpt bil med kjemperabatt. I verste fall sitter man der uten garantier, uten servicenett, uten deletilgang og uten tilgang på digitale oppgraderinger for bilen, som ennå har en vei å gå på software-siden.

Dystre utsikter

Ifølge sikre kilder finnes det 335 reelt kundeeide Fisker Ocean i Norge. Så langt har fabrikken i Østerrike produsert nesten 10.200 biler, og pr. 18. mars var det solgt omtrent 5.000 av disse. For Fisker-eierne er utsiktene dystre, dersom konkurs blir det endelige utfallet.

En av disse eierne er Morten Qvist i Drammen.

TOPP: – Bilen er jo super, både design og kjøreegenskaper er helt topp, sier Morten Qvist. Foto: Frank Williksen

Falt for design og idé

– Jeg har hatt min Fisker Ocean One siden september, og har i det store og hele vært veldig fornøyd med selve bilen. Kvaliteten er god, den er helt rå og kjøre – og den ser bedre og bedre ut for hver dag. Software har vært en utfordring, men de siste oppdateringene har gjort alt mye bedre. Med kommende oppdateringer blir dette meget bra, meldte Morten i et kommentarfelt nylig. Broom tok kontakt for å få utdypet eierskapet litt mer.

– Hvorfor kjøpte du denne bilen i utgangspunktet?

– Ja, si det! Det dukket opp en annonse, og jeg falt for både designet og hele forretningsidéen til Fisker. Bærekraftidéen og utsiktene til spennende funksjonaliteter var viktig. I tillegg syntes jeg prisen var konkurransedyktig, sier Morten, som betalte rundt 700.000 kroner for sin Fisker Ocean One.

Utfordringer

– Du er så langt fornøyd?

– Ja, veldig fornøyd, egentlig! Som de fleste andre som har ment noe om bilen, kan også jeg bekrefte god produktkvalitet og fantastiske kjøreegenskaper. For sjåføren er denne bilen en ren glede, med stor motor og rekkevidde opptil 700 kilometer WLTP, fastslår han.

– Så har det vært en del utfordringer med software, men her har nok jeg vært blant de heldige – med min bil har det vært få og små problemer av denne sorten.

God på vinterføre

– Du har også fått med deg en hel vintersesong. Hvordan har den opplevelsen vært?

– På vinterføre trives bilen godt, det skal mye til om man skal bli stående fast med denne. Så er det klart at rekkevidden reduseres noe når temperaturen kryper nedover mot 20 minusgrader, men slik er det jo for alle elbiler, sier Morten Qvist.

STANS: Det gjenstår å se om denne logoen biter seg fast - eller om det går mot en snarlig stans for Fisker. Foto: Frank Williksen

Spekulasjoner

– Hva tenker du om situasjonen nå, med konkurs som en reell trussel for Fisker?

– Jeg frykter veldig utviklingen, for dette ser ikke lyst ut. Hvis fabrikken går konkurs, hva skjer da? Jeg håper i det lengste at det kan finnes en løsning gjennom investorer, oppkjøp eller samarbeid i en eller annen form, men befinner meg nok i den litt skeptiske leiren og frykter nok det verste.

– At det er så stille fra selskapet er også med på å skape enda mer spekulasjoner, og Fisker har jo vært gjennom en konkurs allerede...

Alt blir borte

– Har du noen tanker om årsaker til problemene?

– Det har nok vært gjort noen blemmer underveis. En viktig faktor er at de slapp bilen ut på markedet for tidlig, noe som blant annet forklarer alle software-problemene. Så har det kommet flere oppdateringer, men det spørs om det ikke kom litt i seneste laget, mener Morten.

– Og går det galt, sitter vi med en bil med mange problemer. Da er alt av garantier og andre tjenester borte, og man må bare klare seg som best man kan.

Ikke mye verdt...

– Hva gjør du i et slikt tilfelle?

– Først og fremst håper jeg jo i det lengste at det dukker opp noen kloke hoder som løser problemene, ved å se det store potensialet i produktet som helhet. Men i et bilmarked som er tøffere enn kanskje noen gang, spørs det vel på satsingsviljen rundt om.

– Da jeg kjøpte bilen, var planen å beholde den i mange år. Går det utfor stupet med Fisker nå, er det ikke særlig andre valg enn å beholde bilen og kjøre så lenge det går, sier Morten Qvist, som hadde stor tro på Fisker i utgangspunktet.

– Jeg visste jo at det kunne være et risikoprosjekt å kjøpe bil av en nystartet produsent. Men jeg likte tankene bak, og jeg syntes hele Fisker-prosjektet så lovende ut – faktisk såpass at jeg også kjøpte noen aksjer fra starten av. De er ikke mye verdt nå, medgir en lettere oppgitt Morten Qvist.

