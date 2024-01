Toyota Yaris er kanskje ikke bilmodellen som får entusiastene til å smile.

GR Yaris derimot, gjør det så til de grader. Bilen er utviklet av Toyota sitt motorsport-team GAZOO Racing.

Heftige kjøreegenskaper, lav vekt og verdens kraftigste tresylindrede motor er noen av stikkordene.

Siden lanseringen i 2020 er det solgt mer enn 18.000 GR Yaris i Europa. Det er et godt stykke over det mange hadde regnet med, på en entusiastbil som GR Yaris faktisk er. Også i Norge har den rallyinspirerte utgaven av småbilen solgt relativt godt.

Nå er suksessmodellen klar i en ny og oppdatert utgave.

FREKKERE: Den nye fronten har blitt enda litt frekkere å se på.

Økt effekt

I løpet av de tre årene som har gått siden debuten, har Toyotas ingeniører, testsjåfører og profesjonelle rally- og racerførere jobbet med å forbedre GR Yaris for å gjøre den enda kraftigere, enda bedre å kjøre og gitt den mer kjøreglede.

HISSIG: Den lille motoren på 1,6 liter leverer nå 280 hestekrefter.

Motoren er blant annet oppdatert. Nå leverer 1,6-literen hele 280 hestekrefter og 390 Nm. Det er en økning fra 261 hestekrefter og 360 Nm fra dagens versjon.

Dessuten blir en helt ny åttetrinns automatgirkasse tilgjengelig som ekstrautstyr. Standard er sekstrinns manuell girkasse. Vi tipper de fleste velger sistnevnte.

ENDRINGER: Tåkelysene og baklysene er flyttet fra støtfangeren til baklyktene, noe som reduserer risikoen for skader. Det tredje stopplyset er nå plassert nederst på bakruten, slik at sjåfører som kjører bakfra kan se tydelig når GR Yaris bremser.

Videreutviklet

Kjøreegenskapene skal også være bedret, takket være stivere karosseri med flere sveisepunkter og 24 prosent mer strukturlim.

GR Yaris har MacPherson-fjærbein foran og doble bærearmer bak, men oppsettet er endret i samspill med profesjonelle rally- og racingførere.

Det er brukt ekstra bolter for å feste støtdemperne foran, noe som eliminerer risikoen for at bilens geometri endres under tung belastning. Fjærene foran og bak har nye egenskaper, noe som gir enda sikrere kjøreegenskaper.

SPORTSLIG? Toyota understreker selv at det oppdaterte interiøret har blitt mer sportslig. Vi er litt usikre. Ser dette så sportslig ut da?

Klar til sommeren

På innsiden er interiøret forsiktig oppdatert – blant annet med nye knapper som skal være lettere tilgjengelig for føreren. Sikten er forbedret ved å senke dashbordets overkant med 50 mm.

Foran føreren sitter et 12,3-tommers digitale instrumenter med to visningsmoduser å velge mellom - normal og sport, som viser flere data knyttet til bilens ytelse.

Sittestillingen er optimalisert ved å senke førersetet 25 mm.

Nye GR Yaris skal være tilgjengelig på utvalgte europeiske markeder fra sommeren 2024.

Den gode nyheten er at bilen også kommer til Norge. Det første eksemplaret skal være på plass i juni, får Broom bekreftet av Toyota Norge.

