«Modifisert» BMW og vårrydding: Det likte ikke kontrollørene

Statens vegvesen jobber hele tiden for å bedre trafikksikkerheten for alle trafikanter, og har en nullvisjon for hardt skadde eller drepte i trafikken.

En viktig del av denne jobben er å ha jevnlige kontroller av både store og små kjøretøy.

Denne uken stilte kontrollørene seg opp på stasjonen sin ved Gullbotn i Bergen – og vinket inn lette kjøretøy. Det avdekket noen typiske mangler. Både på bilene – og ikke minst tilhengere.

En typisk gjenganger nå som mange rydder i hagen eller jobber med byggeprosjekter, er dårlig lastsikring på tilhengere.

To biler avskiltet

På kontrollen hadde man med seg et såkalt ANPR-kamera – som har automatisk skiltgjenkjenning. Skiltleseren leser bilens registreringsnummer og gir kontrollørene informasjon om bilen har et bruksforbud eller andre mangler.

Fire kjøretøy ble stoppet etter melding fra ANPR om at de var begjært avregistrert.

Av disse klarte to å ordne opp på stedet, mens to ble avskiltet. Én grunnet ikke betalt omregistreringsavgift og én grunnet ikke godkjent PKK.

Etter kjøp eller omregistrering av kjøretøy er det lurt at man logger seg inn på vegvesen.no og sjekker at alt er i orden, før man tar kjøretøyet i bruk, understreker Statens vegvesen.

Tilhenger-utfordringer

Det ble kontrollert en del kjøretøy med tilhenger hvor flere av de samme feilene går igjen. Lys som ikke virker, dårlige bremser og sikkerhetswire som er modifisert.

Det ble til sammen gitt tre bruksforbud på tilhengere grunnet bremselys som ikke virket – og grunnet feil/dårlig lastsikring.

En fører blir anmeldt, da han ikke hadde førerkort for bil og henger.

Har tilhengeren en tillatt totalvekt på over 750 kilo – og samlet tillatt totalvekt på bil og henger overstiger 3.500 kilo – må man ha førerkort BE eller B96.

Et kjøretøy fikk bruksforbud grunnet mye rot i frontvinduet.

Lys

Det ble gitt en del mangellapper hvor lys er det som går igjen.

Et kjøretøy fikk mangel på at det var montert spacere på hjulene og bakre eksospotte var fjernet (se bilder øverst i saken).

Det ble også stoppet to kjøretøy som hadde montert rattkule. Skal man ha rattkule må man ha legeerklæring og unntak fra krav som må føres i vognkort.

Antall kontrollerte lette kjøretøy: 31

Antall anmeldelser: 1

Antall bruksforbud: 6

Antall avskiltinger: 2

Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 17

