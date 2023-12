Mobilen skal være fastmontert – likevel er dette lov

Etter den siste kraftige oppjusteringen av bøtesatsene for trafikkforseelser, koster det nå opp mot 10.000 kroner å bli tatt for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring. Dette har senket terskelen enda litt mer for tvil om hva som gir bøteleggelse – og hva som faktisk er tillatt.

Flere og flere biler har i dag en egen ladeplate, ofte på midtkonsollen, for induksjonslading av mobiltelefon. Der ligger telefonen faktisk løst – og dermed oppstår tvilen, slik en Broom-leser skriver til oss:

«Jeg har en Polestar. Min mobil ligger på ladeplate. Mobilen er dermed ikke fastmontert, men ligger løst. Jeg kan be bilen ringe, men er dette lovlig? Mobilen skal være fastmontert ifølge trafikkreglene,» skriver han til oss.

Forsvarlig fastmontert

Og dette sier loven om saken:

«Paragraf 2. Førers bruk av mobiltelefon under kjøring med motorvogn

Fører av en motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøring.

Fører kan likevel bruke mobiltelefonen til å starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale når mobiltelefonen under kjøringen er håndfri eller er plassert i en holder.

Holderen skal være forsvarlig fastmontert i umiddelbar nærhet av rattet og så nær førerens ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av kjøretøyets originalinnredning.

STRENGT: Det er strenge regler for bruk av mobil når du kjører bil. Samtidig skjer det stadig en utvikling rundt tilbehør her.

Siri er OK

«Når mobiltelefonen brukes håndfritt, kan den også benyttes til å styre og avspille lydfiler.»

Broom har forelagt spørsmålet for UP, og ifølge politioverbetjent Kjetil Midtkandal henger det slik sammen:

– Å bruke Siri for å ringe ut, og telefonen er håndfri, er ikke i strid med bestemmelsen i andre avsnitt av paragraf 2, melder han.

Likegyldig

Siden vi fortsatt var litt i tvil, gjentok vi spørsmålet.

– Betyr dette at det er lovlig å bruke Siri eller bilens Bluetooth-anlegg til å ringe ut eller motta samtaler med mobiltelefonen liggende løs på ladeplaten?

– Ja, så lenge anlegget i bilen benyttes for å starte og avslutte samtaler, så er det likegyldig hvor mobiltelefonen befinner seg, fastslår Cristina Bonde, politiadvokat 2 i UP overfor Broom.

