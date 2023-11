Da Tesla Model X kom til Norge første gang i 2016, var det med et brak.

Her lanserte Tesla en diger og utagerende SUV. Designet var noe helt for seg selv – det var også de helt spesielle bakdørene som åpnet oppover.

Bilen ble umiddelbart elsk eller hat. Drømmebil for noen. For mange var den også et negativt symbol på norsk elbilpolitikk, momsfri og uten avgift som den var. Ikke rent få var nok også misunnelige på dem som hadde mulighet til å kjøpe en bil som dette...

Sju år senere er Model X nesten borte som nybil. Prislapp på over en million kroner bidrar sterkt til det. Men på bruktmarkedet er det til en hver tid over 400 eksemplarer å velge mellom.

Som en framtidsbil: Her testet vi Model X for aller første gang

FULL ÅPNING: De spesielle bakdørene har gitt noen av eierne problemer. Men gjett om de vakte oppsikt i starten!

Styre unna?

Ett av dem møter du i ukens bruktbiltest her på Broom. Vi ser nærmere på et eksemplar fra nettopp 2016.

Og bare for å ha sagt det med en gang: Her har det skjedd noe med prisen! Nå kan du nemlig få en Model X fra godt under 300.000 kroner.

Kan det være et smart kjøp – eller bør du rett og slett styre unna? Det får du svaret på i denne videoen, der vi ser nærmere på Model X som bruktbil.

En stikksag ble løsningen på Kristoffers Tesla-problem...

Se bruktbiltesten vår av Tesla Model X under: