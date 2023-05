Nylig dukket det opp en veldig spesiell annonse på Finn.no: Porsche Boxster S til utlån, står det. Gratis!

– Er du forelder med en unge/tenåring som elsker Porsche i området rundt Kongsberg? Vi vurderer å låne bort vår Porsche Boxster S 986 cabriolet GRATIS til noen som sliter økonomisk eller trenger en oppmuntring, skriver Mikkel, som eier bilen.

Han foretrekker at Broom bare bruker fornavnet hans, ikke etternavn.

– Om ungen er for liten til å sitte i vanlig sete, så kan barnesete følge med, og airbagen kan enkelt kobles ut på passasjersiden. Sjåfør må være over 23 år, samt ha hatt førerkort i minst 3 år. Kopi av førerkort tas ved overlevering.

Med eller uten sjåfør

– Dersom det skal kjøres langt, så må låntaker dekke drivstoff (ca 1 l/mil). Råkjøring og banekjøring er ikke tillat. Det er 4000,- i egenandel ved skade/kollisjon.

– Det er bare å ta kontakt så ser vi hva vi får til, skriver Mikkel videre, og legger til at for interesserte som ikke sliter økonomisk, så kan kjøretøyet bookes til spesielle anledninger for 2.000 kroner per dag - valgfritt med eller uten sjåfør.

BILGLEDE: En tur i denne er en humørpille for de fleste! Foto: Privat

Motivere til å dele

– Hvordan har responsen på annonsen vært, Mikkel?

– Det har vært ekstremt mange oppmuntrende tilbakemeldinger om at dette er et flott tiltak, men det har ikke vært så mange som vil låne den ennå. Eneste avtalen jeg har gjort hittil, er en sønn som vil låne den en helg for å glede sin alvorlig kreftsyke far etter strålebehandling, sier han.

– Hva er motivasjonen din for å gjøre dette?

– Det handler om å kunne glede og oppmuntre andre mennesker som kanskje trenger sårt til en oppmuntring. Kanskje kan dette tiltaket også motivere andre til å dele litt med mindre heldig stilte, sier Mikkel (41) som selv har tre små barn.

Misjonsarbeid

– De synes alle det er herlig å kjøre bil uten tak, men siden bilen er en roadster, kan jeg bare ha med en av gangen.

Mikkels Porsche Boxster S er en 2002-modell som han har hatt et par år nå. Den var et drømmebilkjøp som en arv gjorde det mulig å realisere.

– Det er viktig å dele på goder med andre som har mindre, og som kanskje ikke har så mange lyspunkter i hverdagen. Det gir meg selv glede når jeg kan glede andre, sier han videre.

Siden 2006/2007 har Mikkel valgt misjonsarbeid og tilsvarende aktiviteter som yrkesvei, noe som slett ikke lå i kortene i utgangspunktet.

POPULÆR: Boxster etablerte seg ganske raskt som en populær modell i Porsche-serien. Foto: Privat

Noe helt annet

– Nei, fra å være en høyst aktiv surfer har det blitt noe helt annet. Jeg har heller ingen spesielt kristen bakgrunn, men traff noen som tente nysgjerrigheten min på Bibelen og det som dertil hører.

På den tiden var jeg elev på Wang toppidrettsgymnas, men jeg ble alvorlig syk – og ingen fant ut hva som egentlig feilte meg. I en slik situasjon prøver man det meste, og da noen fortalte at Gud kunne helbrede, begynte jeg å lese Bibelen. Det hørtes raskt veldig bra ut, og var noe helt annet enn jeg hadde trodd.

I fjerne land

– Det endte med at jeg begynte å be – og troen ble stadig sterkere. Jeg leste om pinsedag og om dåp og frelse, og faktisk skjedde ikke noe sånn plutselig, men etter noen uker fikk jeg en opplevelse så sterk at den vanskelig kan beskrives annet enn som en følelse av å ha himmelen nær – og jeg var frisk. Da fikk jeg et ønske å være misjonær og forkynner for å hjelpe andre. Fra å bruke mye tid på surfing og meg selv var dette noe ganske annet, ja.

– Hvordan reagerte omgivelsene på dette vendepunktet?

– Kompisene mine skjønte nok ikke helt hva som skjedde, men mottakelsen har stort sett vært veldig god. Mange artige overraskelser og opplevelser har det blitt, både forskjellige steder i Afrika og i andre fjerne land, sier Mikkel, som både arbeider i pinsebevegelsen og i lutherske forsamlinger.

Og som altså låner bort Porschen sin på en helt spesiell måte.

