Merkes at det er trangere tider

Etter to år med svært høyt nybilsalg her til lands, har det nå begynte å bremse. Mens nybilsalget – altså antall førstegangsregistrerte nye personbiler -– hadde et relativt normalt omfang i juli, ble det i august en nedgang på drøyt 10 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Samtidig er det ingen hemmelighet at mange av bilene som er levert ut og registrert i år ble bestilt tidligere. Ordreinngangen (altså nysalg), skal ha falt kraftig i år. Men det tar tid før det vises på statistikkene.

Til sammen ble det registrert 11.083 nye personbiler i august, det er 10,4 prosent færre enn i fjor. Så langt i år har 85.155 nye personbiler blitt levert til bilkjøperne, og det er 3,3 prosent færre enn i samme periode i 2022.

Kjøper mer fornuftige biler

– Kort oppsummert kan vi nok si at trangere tider med en utfordrende økonomi for mange, bremser nybilsalget. Det kan se ut til at mange blir mer trygghetssøkende i valget av ny bil, og velger kjente merker framfor nye og ukjente, og gjerne rimeligere biler enn vi har sett de siste par årene. Det er ingen krise i registreringstallene, men vi ser tydelige tegn på et marked i endring, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) som utarbeider statistikken.

Han legger til:

– Ser vi på Topp 20-listen over nye personbiler, viser den at valget gjerne faller på mer «fornuftige» biler som flere kan ta seg råd til i en presset økonomi. Mange av de tidligere store og dyre storselgerne ligger nå langt ned på listen i motsetning til hva som var tilfellet da både rente- og prisnivå var merkbart lavere enn i dag.

STORSELGER: Elektriske Porsche Taycan har solgt i store antall i Norge, Men nå er etterspørselen etter biler som dette mye lavere enn for bare ett år siden.

Kraftig ned i 2024

Toyota er blant merkene som gjør det bra så langt i år, med en økning i antall registrerte biler på hele 54,4 prosent. Her er det særlig elbilen bZ4X som drar lasset. Men hos Toyota tror man på en betydelig nedkjøling i bilsalget framover:

NED: Piotr Powlak er sjef for Toyota i Norge. Han tror at bilsalget skal betydelig ned neste år.

– Vi forventer at det vil selges 120.000-140.000 person- og varebiler i Norge i 2024, gitt at ikke det skjer en vesentlig forbedring av markedsforholdene. Til sammenligning ble det registrert 174.329 nye personbiler og 29.475 nye varebiler i 2022 og til sammen 210.000 nye biler i 2021. Vi må tilbake til tiden etter finanskrisen for å finne salgstall på nivåer som vi tror bransjen må forvente seg i 2024, sier Toyota Norge-sjef Piotr Pawlak, til Broom.

13 prosent ladbare

Av de førstegangsregistrerte nye personbilene så langt i år, utgjør elbilene 83 prosent – tilsvarende gjelder også for nybilsalget i august. Og mens antall nye diesel- og bensinbiler nærmest fases ut, står nye ladbare bensinhybrider og hybrider for ca. 13 prosent av nybilregistreringene.

For flere av de nye bilmerkene som har kommet til landet det siste året er registreringstallene nå svært lave.

LADBARE: Elbiler tar det aller meste av salget i nybilmarkedet. Men de ladbare hybridene klamrer seg også fast.

Flere kampanjer

– Enkelte av disse merkene hadde stor nyhetsinteresse, og de som ønsket en slik bil, fikk den utlevert i fjor. Det samme gjelder ulike store og dyre luksusbiler. De bilmerkene som gjør det godt akkurat nå, er de vi kjenner gjennom tiår og som mange har et trygt forhold til. Ikke minst gjelder det merker som har et godt utbygget forhandler- og serviceapparat, sier Solberg Thorsen.

Han peker også på at mye har endret seg i forhold til priser og markedsføring i dette markedet:

– De siste månedene har markedet vært mer kampanjedrevet enn vi har sett på mange år. Nå ser det ut til at tilbudet av nye leveringsklare biler er større enn etterspørselen. Mange av nybilregistreringene så langt i år er biler som ble bestilt av kunder for lenge siden, og bransjen melder om færre nye kunder i bilbutikkene for tiden.

