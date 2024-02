Mercedes snur: Satser videre på diesel og bensin

Går vi et par år tilbake, var det knapt noen av de store bilprodusentene som levnet den tradisjonelle forbrenningsmotoren en sjanse. Én etter én lanserte de den ene ambisiøse planen etter den andre, om å bli helelektriske innen få år.

Mange ble kanskje overrasket over at Mercedes, som har hatt så mye å bety for utviklingen av forbrenningsmotorer gjennom mange tiår, også kastet seg på karusellen.

Allerede fra 2025 skulle det kun lanseres helelektrisk arkitektur fra den tyske bilgiganten. Og innen utgangen av dette tiåret, har ambisjonen vært å bli et rent elbilmerke i alle markeder der dette er mulig.

Men nå snur de. Mercedes-sjef Ola Källenius sier nå at de vil fortsette å produsere biler med forbrenningsmotor, og er klare for å oppdatere teknologien til langt inn i neste tiår, skriver Automotive Europe.

Det har skjedd mye de siste par årene. Pandemien, med alle sine utfordringer, ble avløst av krig i Ukraina og Midt-Østen. Økonomien i en rekke viktige Mercedes-markeder har fått seg en ordentlig knekk.

Som en naturlig konsekvens av at folk har dårligere råd, har også interessen for elbiler sunket. Årsaken? I nær sagt alle markeder er de vesentlig dyrere enn sammenlignbare biler med forbrenningsmotor. Samtidig har myndighetene i en rekke land redusert eller fjernet insentivene for å kjøpe elbiler.

I tillegg henger ikke utbygging av ladeinfrastruktur med i svingene i alle markeder, og når strømmen i tillegg er rekorddyr, bør det ikke komme som noen stor overraskelse at bilprodusentene ser seg nødt til å sette en fot i bakken.

GLC 400e: Dette er en av få Mercedes-er du får kjøpt i Norge, som ikke er elektrisk.

Tror det vil ta mange år

Källenius sier nå at de forventer at det vil ta mange år før elbiler blir like billige å produsere som tilsvarende bensin- og dieselbiler. Derfor vil etterspørselen heller ikke ta av med det første, tror han.

Dette betyr imidlertid ikke at Mercedes dropper sin elbilsatsing, men den blir vesentlig forsinket i forhold til opprinnelige planer.

Källenius sier at de forventer at andelen biler med forbrenningsmotor og elbiler fra selskapet vil være 50/50 mot slutten av dette tiåret. Tidligere var anslaget at det skulle skje allerede fra 2025.

EU har fortsatt som mål at det kun skal selges nullutslippsbiler i unionen fra 2035. I Norge er målet at dette skal skje allerede ved inngangen av 2025. Elbilandelen blant nyregistrerte biler var på over 90 prosent i januar.

Det er med andre ord ikke sikkert vi får mange nye Mercedes-modeller med bensin- og dieselmotorer til Norge fremover, men her er et unntak:

