Mercedes-sjef: – Uventet batteriutvikling

Det er den klart tyngste og dyreste delen i en hver elbil: Batteripakken. Flere hundre kilo med tettpakkede battericeller sitter i en kasse i bunnen av bilen, mellom hjulene.

Denne sørger for å gi bilen fremdrift, og en rekkevidde som forhåpentligvis sparer elbilistene for rekkeviddeangst.

Og nettopp tyngden, kostnaden og en rekke miljøaspekter, er blant årsakene til at batteripakken er så omdiskutert. Dagens litium-ion-batterier har også blitt kritisert for ikke å være gode nok for elbiler, og mange har satt sin lit til at såkalte faststoffbatterier (solid state) skal løse alle utfordringene.

Men nå stilles det spørsmål ved om dette i det hele tatt kommer til å bli nødvendig.

Forsinket «revolusjon»

Faststoffbatterier har en kjemi med fast elektrolytt, som skal sørge for mye større energitetthet, bedre ytelse og raskere lading under alle forhold. Behovet for sjeldne metaller vil dessuten være vesentlig redusert.

Men, det begynner å bli mange år siden vi hørte om teknologien første gang, og mange har nok hatt en forventning om at faststoffbatterier til elbiler allerede skulle vært her. Det har ikke skjedd.

I skrivende stund har flere produsenter signalisert at batteriene først vil kunne være på markedet innen slutten av dette tiåret.

SYLINDRISKE CELLER: Bildet viser en batterikasse med sylindriske litium-ion-celler. Foto: Bjørn Eirik Loftås

Har fortsatt tro på dagens teknologi

Samtidig skjer den en voldsom utvikling i eksisterende batteriteknologier. Dyre og sjeldne metaller byttes ut med billigere og mer tilgjengelige alternativer, og både energitetthet og ladehastighet har blitt vesentlig forbedret den siste tiden.

Denne utviklingen omtales som uventet av teknologisjefen i Mercedes, Markus Schäfer. Han stiller nå spørsmål om faststoffteknologien i det hele tatt er nødvendig, skriver nettstedet Autocar.

TEKNOLOGISJEF: Markus Schäfer har tro på at dagens litium-ion-batterier vil kunne konkurrere også i fremtiden. Foto: Mercedes

– De veldig optimistiske prognosene for faststoff-teknologien for en tid tilbake, minner meg litt om prognosene for autonom kjøring, sier han.

Schäfer innrømmer at faststoff har noen klare fordeler, særlig med tanke på sikkerhet. Samtidig understreker han at denne utviklingen også skjer på litium-fronten.

Han mener det skjer så mye med den eksisterende teknologien for tiden, at faststoff ikke lenger framstår som et «stort gjennombrudd».

– Den utviklingstakten vi nå er vitne til, kan gjøre at litiumbatterier kan konkurrere side om side med faststoff i fremtiden, både når det gjelder kostnader og energitetthet, sier han til nettstedet.



Faststoff i 2028?

Mercedes har investert i selskaper som utvikler faststoffbatterier, men Schäfer understreker at disse fortsatt har en lang vei igjen før batteriene kan gå i produksjon.

Samtidig hevder enkelte aktører, deriblant tyske High Performance Battery (HPB), at de allerede har et ferdig utviklet faststoffbatteri som kan gå i produksjon nå. De hevder blant annet at cellene ikke benytter kobolt, er ikke brennbare og skal ha minst ti ganger så lang levetid som tradisjonelle batterier.

Blant de større bilprodusentene som sysler med faststoffbatterier, har blant andre Nissan og Toyota uttalt at de har som mål å få i gang produksjon av biler med faststoffbatterier i 2028.



