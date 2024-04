Den har vært på markedet siden 2014, i år kommer den i ny generasjon – og for første gang blir den helelektrisk.

Vi snakker om SUV-en Porsche Macan, som har blitt solgt i mer enn 800.000 eksemplarer siden den først så dagens lys for ti år siden.

Før Taycan kom på markedet, var dette i flere år Porsches bestselger i Norge. Mye taler for at Macan vil overta tronen, selv om salgstallene bare er en blek skygge av hva de var for et par år siden.

Nordmenn elsker kraftige premium-SUV-er, og vi kan bare forestille oss hvilke salgstall nye Macan kunne ha fått, om den hadde kommet et par år tidligere.

Broom er blant de aller første som får prøvekjøre nye Macan 4 og Macan Turbo, og det skjer i Antibes på den franske rivieraen.



Hva er nytt

Nye Macan kommer kun som elbil. Første generasjon med forbrenningsmotorer vil fortsatt bli produsert, med bare små endringer fra fjoråret.

Den elektriske utgaven har vokst noen centimeter i alle retninger, med nye elementer i front og bak, men grunndesignen er temmelig lik fra fossilutgaven.

Særlig fronten ser mer aggressiv ut enn tidligere. Her er det ny fanger med integrerte tåkelys, Taycan-inspirerte lykter og tydelige 911-inspirerte profiler på hver side av panseret fram mot lyktene. Det er skarpere linjer – og lysene er flyttet høyere opp på panseret.

Dørene er nå rammeløse, bakenden mer buet og coupé-formet. Hekken, lyktene og diffusor er litt modifisert.

HELT NY: Porsche Macan Turbo. Sjekk også videoen øverst i saken.

Det finnes i tillegg ulike stylingpakker. Med større eller mindre luftinntak i fangeren foran, profiler langs siden og diffusorer.

Interiøret er også helt nytt. Nå ser du klare likhetstrekk med Taycan. Det er en buet skjerm foran føreren på opptil 12,6 tommer, en 10,9 tommers skjerm midt på dashbordet og muligheten for en egen skjerm foran passasjersetet foran.

Men i motsetning til Taycan, har fysiske knapper gjort et aldri så lite comeback på Macan. Det gjelder i hovedsak klimaanlegget. Det tror vi mange vil like.

Hele infotainmentsystemet er også nytt. Det er Google-basert, og byr på et vell av apper og funksjoner. I tillegg har det fått utvidet støtte for Android Auto og Apple Carplay. Blant annet kan kartvisningen foran rattet erstattes av Apple-kartet på iPhone.

Bilen vi tester har en tredje skjerm for passasjeren, som kan brukes uavhengig, for eksempel til film eller annen underholdning.

KLASSISK: Førermiljøet har mange likhetstrekk med Taycan. Infotainmentet er helt nytt, og skjermen til høyre er kun tilgjengelig for passasjeren foran.

To utgaver

Bilen kommer i to utgaver, Macan 4 og Macan Turbo. Sistnevnte har de klart mest sportslige egenskapene, selv om også Macan 4 byr på mer enn nok kraft og aktiv kjøreglede for det store flertallet. Nederst i saken finner du en tabell som viser forskjellene mellom de to utgavene.

Plattformen bilen er bygd på, heter PPE og er laget i samarbeid med Audi. Også Audi Q6 e-tron bygges på denne plattformen, og flere modeller kommer de neste årene. Plattformen byr blant annet på støtte for 800 volts ladesystem, med ladeeffekter på inntil 270 kW. Å lade det 95 kWt store batteriet tar bare 21 minutter fra 10-80 prosent.

Og når rekkevidden i tillegg er så god som 591-613 kilometer, skjønner du at dette er en bil du fint kan dra på skikkelige langturer med, og legge igjen både rekkevidde- og ladeangst hjemme før du drar.

Viktig for norske kunder blir det at Macan får hengerfeste – noe som ikke har vært tilgjengelig på Taycan. Du kan faktisk trekke opptil 2 tonn – noe som gjør dette til en av elbilene med høyest hengervekt.

PPE: Macan er den andre bilen som bygges på den nye PPE-plattformen. Først ut er Audi Q6 e-tron.

Slik er plassen om bord

Nye Macan er 4,78 meter lang, som for eksempel er åtte centimeter kortere enn EQE SUV fra Mercedes, og tre centimeter lengre enn Tesla Model Y – bare for å gi deg noen referanser. Plassen foran er god, og man sitter svært godt i de perforerte setene – som byr på et vell av elektriske innstillinger.

Bakseteplassen er ikke større enn den bør være. Når jeg har justert forsetet til ønsket posisjon, får jeg så vidt fingrene mine mellom kne og forseterygg, når jeg sitter bak.

I tillegg er det ikke mye å gå på i høyden for meg som er 180 centimeter, til tross for at testbilen er utstyrt med panoramasoltak. Hadde det vært strukket litt lenger bakover, hadde det gitt flere centimeter ekstra i høyden.

IKKE TRANGT, MEN: Vi hadde sett for oss litt bedre bakseteplass i en såpass stor bil.

Helt bakerst har man 480 liter bagasjeplass i Turbo-utgaven, og 540 liter i Macan 4. Plassen under gulvet er i sin helhet viet til basskasse, hvis man velger de største musikkanleggene. Og bare for å ta den delen – både Bose- og Burmeister-anleggene låter meget bra i den stille kupéen. Sistnevnte er imidlertid klart mest kostbart.

Under panseret finner du et stort oppbevaringsrom på 84 liter, og det er svært enkelt tilgjengelig. Et trykk på nøkkelen, og så spretter panseret opp. Når bilen står i ro, vel å merke. Du trenger med andre ord ikke å ta i panseret en gang før det må lukkes. Sjekk videoen øverst!

BRA MED PLASS: Dette er bagasjerommet i Macan 4. Det er på 540 liter, 60 liter større enn på Turbo-utgaven. I tillegg har du et stort rom under panseret. Alt i alt blir det ganske bra med plass.

Slik er den å kjøre

Bilen vi tester er utstyrt med luftavkjøling i setene, og denne bråker ganske mye, og det merkes svært godt – for bilen er meget godt isolert mot ytre støy. Særlig vindstøy registrerer vi rett og slett ikke, selv i høy hastighet. Det henger nok også sammen med en relativt lav luftmotstandskoeffisient på 0,25 cd.



Betjeningsmessig er den stort sett ganske brukervennlig, men plasseringen av betjeningspanelet for klima og varme/kjøling i setene, er plassert nederst, lengst framme på midtkonsollen. Det gjør det umulig å justere uten å ta blikket bort fra veien, så her bør du ikke fikle for mye etter at du har begynt kjøringen.

IKKE HELT OPTIMALT: Plasseringen av dette panelet er ikke optimalt. Her må vi rett og slett ta blikket fra veien for å gjøre endringer.

De sportslige kjøreegenskapene er som ventet svært gode, og særlig Turbo-utgaven bringer fram brede glis på alt fra motorveier langs rivieraen til svingete fjellveier litt lenger inn i landet. Veigrepet i svingene er svært godt, takket være lavt tyngdepunkt og imponerende balanse.

Som sjåfør har du flere forskjellige programmer å velge mellom, og på sportsprogrammene kommer det en herlig broommelyd for å understreke at her skal det ikke spares på kreftene.

De magnetisk styrte demperne er adaptive og videreutviklet i forhold til dagens. Den får også tostegs luftfjæring. Det er ikke små nivåforskjeller, her. I Sport Plus ligger den bare 150 millimeter over bakken. Velger du vanlig modus er det 180 millimeter bakkeklaring.

Skal du ut og kjøre offroad, kan du heve 20 millimeter i trinn én – og ytterligere 20 millimeter i trinn to. Dermed har du på det meste en bakkeklaring 220 millimeter. Fremkommeligheten blir neppe noen utfordring, for å si det slik.

Akselerasjonen er rett og slett kvalmende rask i Macan Turbo, og tunnelsynet slår inn nærmest umiddelbart. Det første ordet som dukker opp i hodet når man får summet seg, er «galskap». Men du verden så morsomt.

Macan 4 er heller ingen sinke, og til daglig kjøring vil naturligvis ikke forskjellene mellom de to utgavene være like merkbare.

HERLIG KJØREMASKIN: Bilen ligger som støpt til underlaget på svingete, franske fjellveier.

Konklusjon

Nye, elektriske Macan gjør et svært godt førsteinntrykk. Her kan man huke av på nær sagt alt av det norske kjøpere har hatt høyt på ønskelisten lenge – inkludert lynrask lading og virkelig god rekkevidde.

Og nok en gang må vi bare få sagt det: Tenk om denne bilen hadde kommet i «gullperioden» for bilsalget for et par år siden. Da hadde ventelistene vært lange, det er vi overbevist om.

Fra Porsche får vi imidlertid rapporter om at interessen for nye Macan er meget god, selv i disse litt trange tider. Det forstår vi godt, for her får man en kombinasjon av sportslig kjøreglede og praktiske egenskaper som ikke vokser på trær.

At plassen i baksetet kunne vært bedre og at luftkjølingen av setene lager overraskende mye støy, er små minuser og blir småtterier når vi skal oppsummere førsteinntrykket. Det vi kanskje er mest kritiske til, er plasseringen av betjeningsorganene for klimaanlegget. For øvrig er dette er overbeviende levert, Porsche.

Så kommer spørsmålet: Hvilken utgave skal man velge? Fornuften sier at man bør velge Macan 4 og spare noen hundre tusen, men vi tipper Turbo-utgaven treffer Porsche-entusiastene med et smell. Og vi forstår dem godt.



Vi kommer naturligvis tilbake med full test av bilen så snart den kommer til landet. Det skjer sannsynligvis mot slutten av året.



VELLYKKET: Det er mye å like med nye Macan, ikke minst når det gjelder sportslighet – men også når det kommer til praktiske egenskaper.

Bilen for deg hvis

Du ønsker deg en premium-SUV som huker av på nesten alt: Lang rekkevidde, god plass, god framkommelighet og lynrask lading.

Ikke bilen for deg hvis

Du ønsker best mulig bakseteplass og ønsker mest mulig utstyr i grunnprisen. Panoramasoltak, luftkjølte seter, headup-display og det beste musikkanlegget er ikke gratis, for å si det forsiktig.

Slik gikk det i vårt første møte med nye Macan

Spesifikasjoner Porsche Macan 4 Porsche Macan Turbo Type Elektrisk SUV Elektrisk SUV Hjuldrift 4x4 4x4 Størrelse 4.784 x 1.938 x 1.622 mm 4.784 x 1.938 x 1.622 mm Vekt 2.330 kilo 2.405 kilo Akselavstand 2.893 mm 2.893 mm Bagasjerom 540 liter 480 liter Frunk 84 liter 84 liter Motorytelse 408 hk / 650 Nm 639 hk / 1.130 Nm Akselerasjon 0-100 km/t 5,2 sek 3,3 sek Toppfart 220 km/t 260 km/t Batteristørrelse 95 kWt netto 95 kWt netto Rekkevidde WLTP 613 km 591 km Maks ladeeffekt 270 kW 270 kW Hengervekt 2.000 kilo 2.000 kilo Taklast 75 kilo 75 kilo Garanti 5 år / 100.000 km 5 år / 100.000 km Pris (fra) 876.839 kr 1.236.728 kr

