Mer enn to unger? Da har du fort et problem

Hvilke muligheter har jeg når jeg skal kjøpe bil med plass til tre barneseter?

Det korte og enkle svaret er: Ikke så mange. Men noen finnes det heldigvis. Dette kommer også litt an på hvor store barneseter du har, også om ett eller flere av dem skal monteres bakovervendt.

De siste årene har en god del biler fått Isofix-fester også i passasjersetet foran. Hvis du synes det er en god løsning, kan du ha ett av setene her. Da er det ikke noe problem å få inn de to andre bak. Men er man en familie på fem, er det kanskje ikke optimalt i hverdagen.

Det som er den store utfordringen med de fleste bakseter, er bredden. Du skal slite med å få tre barneseter inn i baksetet til en vanlig stasjonsvogn. Det er rett og slett ikke plass til dem ved siden av hverandre.

Den beste løsningen er som regel å kjøpe en bil som har tre separate bakseter. Da snakker vi flerbruksbil. Disse har også en annen stor fordel: Nemlig at du kan vinkle bakseteryggene.

Det er gull verdt når du har barneseter som er bakovervendt. På denne måten blir beinplassen mye bedre enn i et tradisjonelt baksete. Bedre komfort, pluss at det da er enklere å bruke disse lengre, noe som er viktig for sikkerheten.

Flerbruksbiler er gjerne også greiere å komme inn og ut av, sammenlignet med de fleste andre biler. Det vil du sette pris på når det midterste setet skal brukes!



Mye plass – og lenger fra Tesla kommer du nesten ikke

ELEKTRISK: VW ID.Buzz er en av nybilene som kan ha plass til tre barneseter i bredden, i alle fall så lenge de ikke er altfor store.

Også nye elbiler

Hvis du tenker bruktbil, er det relativt mye å velge mellom av flerbruksbiler. De fleste av disse bilene selges også som sjusetere. Det gir ekstra fleksibilitet. Storselgeren i mange år var Ford S-Max. Andre kandidater er biler som VW Sharan (med smarte skyvedører) Peugeot 5008 og Renault Grand Scenic.

Ett annet alternativ er varebil-baserte personbiler. Du må gjerne ofre litt komfort (og kjøreegenskaper), til gjengjeld får du et hav av plass. Også her er det ganske mye å velge mellom.

Det er også en del større SUV-er som har plass til tre barneseter. Da er seteløsningen gjerne mer tradisjonell, men bredden kan holde. Dette er det imidlertid ikke alltid like enkelt å vurdere. Skal du være sikker, bør du rett og slett ta med deg barnesetene og sjekke. Da vet du 100 prosent om det fungerer eller ikke.

Hvis ønsket er ny elbil, begynner det å bli ganske brukbart med biler å velge mellom. De fleste av dem kommer fra Kina og er SUV-er. Et annet alternativ er VW ID.Buzz. Den har så langt ikke separate bakseter (det kommer), men bredden her er ganske bra.

Lykke til med valget!

Brukte flerbruksbiler: Ikke alle gode ting er tre

