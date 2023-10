De ladbare hybridene har vært svært populære i Norge. Det skyldes i stor grad at de lenge kom gunstig ut i avgiftssystemet.

I mange år hadde de fleste modellene ikke avgift i det hele tatt, dermed fikk de også en stor fordel sammenlignet med biler som hadde tradisjonell bensin- eller dieselmotor.

Fra 2022 ble det imidlertid strammet inn. Flere modeller gikk til dels betydelig opp i pris og salget falt.

Alle går opp i pris

I forkant av statsbudsjettet for 2024 ble det spekulert i at regjeringen ville fjerne hele vektfradraget de ladbare hybridene så langt har hatt. Nå er det klart at dette blir gjennomført.

Dermed går alle ladbare hybrider opp i pris. I mange tilfeller så mye at bilene vil bli svært tungsolgte fra årsskiftet. Flere modeller kommer sannsynligvis også til å forsvinne fra det norske markedet.

STORSELGER: Mitsubishi Outlander var verdens første ladbare hybrid-SUV da den kom på markedet. I Norge ble den umiddelbart en stor suksess.

36.000 kroner dyrere

Ett eksempel: Ifølge bransje-nettstedet BilNytt.no vil den ladbare bestselgeren Toyota RAV4 få hele 36.000 mer i avgift fra årsskiftet. Da snakker vi en prisøkning det nok kan bli vanskelig å få kundene til å betale.

Dette vil temmelig sikkert også bidra til at en god del kjøpere vil sikre seg en ladbar hybrid før årsskiftet og før prisøkningen. De har nå snaut tre måneder på seg.

Bremsekloss?

Denne avgiftsendringen er for øvrig ikke veldig overraskende. Fra flere hold har det blitt hevdet at de ladbare hybridene på mange måter har utspilt sin rolle i Norge. De har blitt sett på som viktige i en overgangsfase – men nå er utvalget av elbiler så bredt og variert at de ikke lenger behøves i modellmiksen.

Tvert imot mener enkelte at de ladbare hybridene nå fungerer som en bremsekloss, på vei mot målet om at det bare skal selges nullutslippsbiler i Norge i 2025.

De som var kjappe sparte 81.000 kroner

