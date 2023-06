Er du mann og mener du er god på kjøre bil? Da er du ikke alene. En fersk undersøkelse viser at nær halvparten av menn i et parforhold mener at de er den klart beste sjåføren.

I undersøkelsen gjennomført av Opinion for Gjensidige sier hele 45 prosent av menn at de er en bedre sjåfør enn partneren. Kun 13 prosent av damene mener de er flinkest.

– Dermed bekrefter undersøkelsen det mange nok tenker. Menn har større tro på seg selv, enn det det kanskje er grunn til, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Høy fart og forbikjøring

I sum krasjer og bulker menn nesten dobbelt så mye som kvinner gjør, men kjører kun 50 prosent mer enn kvinnene.



Høy fart og forbikjøringer er en av hovedårsakene til alvorlige ulykker. Samtidig er det ofte er menn som sitter bak rattet når slike ulykker skjer.

– Det er viktig å ha tro på seg selv, men for sterk tro, er ikke bra å ta med seg i trafikken, sier Voll.

SKUMMELT: Forbikjøringer er en av hovedårsakene til farlige ulykker i trafikken. Alfor mange legger inn for små marginer her. Foto: UP.

En god start

I samme undersøkelse sier nærmere dobbelt så mange menn som kvinner at de ofte kjører over fartsgrensen.

– Det er ingen som kan planlegge å unngå ALLE typer ulykker, men å ta det med ro og kjøre defensivt, er en god start, sier Voll.

En alvorlig ulykke skaper sorg og ringvirkninger langt utenfor nær familie.

Gi fra seg rattet

– Samtidig blir vi nedlesset av reklame om at en kan abonnere på systemer som varsler om kontroller, slik at de som liker å kjøre for fort, kan kjøre enda litt fortere, uten å bli stoppet, sier Voll som tror brorparten av disse kundene også er menn.

– En trygg og god løsning under kjøreturene kan være. Pust med magen, hold fartsgrensen og ikke la deg irritere deg over andre i trafikken. Og kanskje: Når «far» er ute og kjører bil. La gjerne kvinnen i passasjersetet i større grad overta rattet, avslutter Arne Voll.

