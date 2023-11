Mener smartlading ikke er særlig smart

Strømprisene har variert noe enormt de siste par årene, og det kan tidvis skape store utfordringer for mange. For eksempel kunne prisene i september 2022 velte et hvert husholdningsbudsjett, mens strømmen ett år senere nærmest var gratis.

Variasjonene gjennom døgnet kan også være svært store, og mange har lært seg å bruke denne informasjonen aktivt for å spare penger.

Vi vet for eksempel at det kan lønne seg å lade elbilen sakte om natta, istedenfor å lade raskest mulig klokka 16, når «alle» skal lage middag og varme opp huset etter jobb. Da er belastningen i nettet høy, og prisene skrus derfor ofte i været.

Hjelper deg med å lade smart

Hvis du som elbil-eier synes alt dette er både uforståelig og stressende, finnes det heldigvis en rekke aktører i strømmarkedet som tilbyr en løsning som kan hjelpe.

SMARTLADING: Det finnes en rekke apper som hjelper deg med å lade når prisene er lavest. Dette er Tibber sin app.

Løsningen kalles gjerne «smartlading», og går enkelt forklart ut på at du plugger bilen til ladeboksen, og så starter ladingen automatisk når belastningen i nettet er lav og strømmen er billigst.

Slikt kan man spare penger på, ikke minst på steder der man ikke får noen strømstøtte – for eksempel på hytta.

– Må se lenger fram

Dagens løsninger er imidlertid ikke særlig smarte, mener Kjetil Storset i analyseselskapet Volue, som blant annet leverer prognoser for strømpriser til kraftbransjen.

SPÅR I PRISER: Volue og Kjetil Storset gir prisprognoser på strøm for flere dager framover. Denne informasjonen mener de elbil-eiere kan dra nytte av.

– Det er for kort tidshorisont. Prisvariasjonen gjennom uka kan nemlig være mye større enn i løpet av et døgn. Man må se lenger fram for virkelig å kunne lade smart, sier han til Broom.



Storset mener at nye elbiler har så lang rekkevidde at de fleste ikke behøver å lade hver dag, men kan klare seg med å lade én til to ganger i uka.

– Derfor bør man heller fokusere på hvilke dager det er smart å lade og hvilke dager man bør unngå. I en gitt uke kan det være mye penger på å spare på å flytte ladingen fra en dag til en annen, sier han.

Ladeapp med «langtidsvarsel»

Og det er nettopp disse prognosene fra Volue som er kjernen i den nye smartlade-appen fra strømselskapet Fjordkraft.

I den nye utgaven av appen får man nemlig et «femdagersvarsel», med anbefalinger om hvilke dager det blir billigst og hvilke dager det blir dyrest å lade. Ifølge Volue kan en typisk elbil-eier spare så mye som en tusenlapp årlig ved å være bevisst på hvilke dager man velger.

– Vår første prioritet er selvsagt å legge inn funksjoner i Fjorkraft-appen som vi tror kundene våre vil ha nytte av her og nå, og det tror vi absolutt dette har, sier forretningsutvikkler Marius Øxenberg i Fjordkraft, og legger til:

– Men dette handler også om å bidra til det grønne skiftet ved å hjelpe forbrukerne til å opptre fornuftig og fleksibelt i fremtidens strømmarked, sier han.

Ny strømstøtte begrenser effekten

I Norge får privathusholdninger for tiden strømstøtte. Dette er et midlertidig tiltak fra myndighetene, som i første omgang løper ut 2024.

I skrivende stund dekkes 90 prosent av den delen av strømprisen som overstiger 70 øre per kilowattime, og støtten avregnes time for time. Tidligere var det gjennomsnittlig strømpris for måneden sett under ett som dannet grunnlaget for hva man fikk i strømstøtte.

Storset vedgår at den reviderte strømstøtteordningen ikke gir de samme økonomiske gevinstene ved smartlading som tidligere.

– Å lade smart handler også om å balansere ut den totale belastningen i nettet. Det er alle er tjent med. Det er også økonomiske gevinster, og så vil fortsatt hyttefolk og andre som ikke får støtte, kunne spare store summer på å lade smart, avslutter han.

