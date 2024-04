Mener sjokktilbud på ny SUV bryter loven

Den ferske bilprodusenten Fisker inc har hatt et svært tøft 2024. Økonomien i selskapet er skral, og de har ikke klart å produsere i nærheten av så eksemplarer av modellen Ocean som de hadde lovet.

Det er en overhengende fare for at bilprodusenten går konkurs, og biler som allerede er produsert selges nå unna til svært rabatterte priser.

I Norge får du for eksempel nå topputgaven Fisker Ocean Extreme for 349.000 kroner. Det betyr et priskutt på hele 200.000 kroner.

Tilbudet kommer imidlertid ikke helt uten forbehold. I salgsmateriellet står det blant annet følgende:

«På grunn av den nåværende økonomiske situasjonen til produsenten Fisker Group Inc. og Fiskers salgsselskaper i Europa, er det en risiko for begrenset support og begrenset service for bilene. Kjøperne må påregne et permanent tap av muligheten til å gjøre gjeldende krav på materialfeil og garantikrav. Ved å inngå en kjøpekontrakt etter 5. april 2024 erklærer kjøperen av en Fisker Ocean at han/hun har blitt informert om dette og likevel ønsker å kjøpe en Fisker Ocean i lys av den beskrevne risikoen».



Man løper med andre ord en temmelig stor risiko for «permanent tap», hvis man kjøper denne bilen, i form av bortfall av garanti og reklamasjonsrett.

MYE BIL FOR PENGENE: Hvis selskapet greier seg, kan Fisker være et røverkjøp. Men om de skulle gå konkurs, kan man fort sitte med skjegget i postkassen.

Mener det er lovstridig

Det er bare ett problem ved vilkårene: De kan være ulovlige. Det mener i hvert fall Forbrukertilsynet.

– Selskapet trenger ikke selge bil med garanti, men reklamasjonsretten kan de ikke avtale seg bort fra, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet til bransjenettstedet Bilbransje24.



Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener man bør tenke seg ekstra godt om før man kjøper en bil fra en produsent som trues av konkurs. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Så lenge selskapet eksisterer, må de, ifølge Iversen, følge kravene i Forbrukerkjøpsloven. Det kan ikke gjøres fravik i loven som er til skade for forbrukeren.

Samtidig kommer han med det som kan tolkes som en klar advarsel mot å kjøpe bilen, blant annet fordi bilen fortsatt trenger programvareoppdateringer for å fungere som forutsatt.

– Hvis selskapet går konkurs, hjelper det ikke å ha gode forbrukerrettigheter, det vil ikke være noen å rette krav mot, advarer han.



Uferdig

Broom testet Fisker Ocean før den siste programvareoppdateringen tidligere i vinter. Bilen ga tydelig inntrykk av ikke å være ferdig.

Samtidig byr den på papiret på en svært attraktiv pakke. Med stort batteri, smarte løsninger, god plass – og heftige ytelser. Topputgaven gjør 0-100 km/t på raske 3,8 sekunder.

Broom har blitt lovet tilgang til en ny testbil – der mange av utfordringene med bilen skal være ryddet opp i – takket være en ny programvareoppdatering.

Om det blir noe av, kommer helt an på hvordan utviklingen går videre for den konkursutsatte bilprodusenten.

