Mener mange med elbil lager problemer for strømnettet

Det har blitt merkbart kjøligere mange steder i landet, og frostnettene kommer nå på løpende bånd.

Har du muligheten til det, er det naturligvis fristende å sette på forvarming av bilen før du kjører av gårde til jobben. Da slipper du å skrape rutene for snø og is, og kan sette deg i en god og varm bil, selv når det er mange minusgrader ute.

Til nå har anbefalingen fra blant andre bilprodusenter og forhandlere, å forvarme bilen mens den står plugget i ladeboksen.

Det er imidlertid ofte hverken nødvendig eller særlig smart, ifølge forskningsinstituttet Sintef.

Opptil åtte kilowatt

Overgangen fra fossile drivlinjer til elektrisk, er i seg selv en utfordring for strømnettet. Å lade elbiler om natten, når belastningen i strømnettet er lav og strømmen ofte er rimeligst, er et smart grep mange benytter.

Forvarming må derimot nødvendigvis skje like før man kjører av gårde. Og det gjør svært mange omtrent samtidig – hver morgen.



Det skaper nye utfordringer for strømnettet, påpeker Sintef.

– Strømmen som brukes til å forvarme elbiler utgjør lite i den store sammenhengen, men likevel påvirker det bruken når belastningen er størst, sier Sintef-forsker Åse Lekang Sørensen.



Ifølge forskeren bruker de fleste elbiler mellom tre og åtte kilowatt effekt i starten av forvarmingen, som reduseres til to til fire kilowatt etter ti til 20 minutter. Forvarming skjer som regel i 15-45 minutter, og total energibruk varierer mellom to til fem kilowattimer, avhengig av bil og temperaturforhold.

DRA UT KABELEN: Sintef råder elbil-eiere til å fjerne ladekabelen før du setter på forvarming.

Gjør dette i stedet

Sintef mener løsningen på utfordringen er enkel: Å forvarme bilen med strøm fra batteriet istedenfor strømnettet. De fleste nye elbiler har nemlig støtte for forvarming uten at bilen står tilkoblet.

Slik forvarming stjeler riktig nok litt av rekkevidden. Hvis bilen for eksempel har et forbruk på to kilowattimer pr mil under kjøring, og forvarmingen stjeler fire kilowattimer, har man tapt to mil rekkevidde. Nye elbiler har gjerne rekkevidde på 30-40 mil, selv når det er skikkelig kaldt, viser blant annet tester utført av NAF.

– For de aller fleste kjøreturer trenger man ikke et fulladet batteri, og man unngår dermed å belaste både strømnettet og lommeboka unødvendig, sier Sintef-forsker Sørensen.



– Bruk derfor strømnettet til forvarming kun når du skal på langtur i kaldt vær, avslutter hun.

