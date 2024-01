Det er vanskelig å ikke oppdage det – hvis du blir tatt i en fotoboks. Et kraftig blink er nemlig bekreftelsen på at du har kjørt for fort og dermed kan vente deg en lite hyggelig beskjed i posten.

En 75 år gammel svensk bilfører reagerte imidlertid sterkere enn de fleste da han ble tatt i fotoboks på E45 i Jämtland tidligere i januar.

Bråbremset

Han valgte nemlig å politianmelde hendelsen, skriver nettstedet Vi Bilägare som siterer lokalavisen Östersunds-Posten.

I anmeldelsen skriver mannen at han ble så blendet av kamerablitzen at han bråbremset og fikk problemer med synet.

ØKNING: Antallet fotobokser på svenske veier har økt kraftig de siste årene. Det har også mange bilførere fått merke.

«Drapsforsøk»

– Jeg har hatt førerkort i 56 år og dette er den verste hendelsen jeg har hatt i mine 130.000 mil langs svenske og europeiske veier, skriver mannen i anmeldelsen. Han beskriver hendelsen med kraftige karakteristikker som «drapsforsøk» og «nær døden-opplevelse».

Noen etterforskning blir det imidlertid ikke. Politiet har nemlig henlagt saken og understreker at anmeldelsen ikke påvirker det at mannen må gjøre opp for råkjøringen ved å betale boten sin.

